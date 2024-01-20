В Германии снова массовые протесты против ультраправых. Чем они вызваны?

Журналисты утверждают, что на собрании присутствовали и двое членов правоцентристского Христианско-демократического союза, который несколько лет назад был правящей партией Германии. До 2021 года его возглавляла экс-канцлер Ангела Меркель.

Расследование Corrective было основано на слитых имейлах от организаторов мероприятия, работе журналиста под прикрытием и съемках со скрытых камер. Оно вызвало волну гнева по всей стране, и многие провели параллели с аналогичными планами нацистов.

Руководство партии «Альтернатива для Германии» попыталось дистанцироваться от встречи, и ее соучредитель Алиса Вайдель даже уволила своего близкого помощника Роланда Хартвига, присутствовавшего на ней.

Она заявила, что «конечно, каждый, кто имеет немецкое гражданство, является частью нашего народа, (…) и именно поэтому немецкий паспорт нельзя давать кому попало».

Но это не остановило возмущение, разраставшееся по всей стране.

Популярность крайне правых

Беспокойство многих граждан и политиков из широкого спектра партий усиливает тот факт, что партия «Альтернатива для Германии» популярна в стране, как никогда. По национальному опросу, она на втором месте после правящей коалиции из социал-демократов, зеленых и свободных демократов, с 23% голосов.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек на этой неделе обвинил АдГ в желании превратить Германию в автократическое государство по российскому образцу, что некоторые расценили как поддержку попытки запрета партии через суд.