В Эстонии большинство посылочных автоматов расположены вне торговых зданий. Важно знать, что при очень сильных морозах чувствительные к холоду товары следует забирать более оперативно. Из-за логистической цепи пути следования от возможного воздействия холода не защищены и те посылки, которые доставляются в посылочные автоматы, расположенные в помещениях.
За посылкой – без промедления! Стоит ли бояться, что заказанные в посылочные автоматы товары замерзнут?
«В интернет-магазинах жители Эстонии заказывают в основном предметы одежды, косметику, товары для красоты и электронику. Для некоторых из таких товаров экстремальные температуры не являются благоприятными, но в случае многослойной упаковки риск повреждения не очень вероятен, - подтверждает руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд. - При очень низких температурах холоду приходится проходить через несколько слоев материала, чтобы действительно добраться до товара: дверь посылочного автомата, упаковочный ящик, наполнитель, коробка самого товара, упаковка товара и затем только сам товар. Но это все не происходит мгновенно».
При более низких температурах важно знать, что цепочка доставки посылки значительно длиннее, чем ее финализация и доставка в посылочный автомат. На логистическом пути могут возникнуть кратковременные периоды, когда заказанная посылка подвергается воздействию холода даже в грузовом отсеке во время транспортировки. В таком случае не важно, будет ли посылка в итоге доставлена в посылочный автомат, расположенный внутри здания или снаружи, а важно то расстояние, которое она прошла в фургоне до прибытия в сортировочный центр, а затем в посылочный автомат.
Чтобы избежать возможных повреждений, Кивимурд рекомендует забирать заказ немного быстрее. «Посылка, оставленная в шкафу на долгое время, может действительно пострадать от мороза», – говорит Кивимурд, но добавляет, что за многие годы такие случаи были лишь единичными.
В случае с DPD посылку из посылочного автомата забирают в среднем в течение шести часов, этот период является совершенно достаточным и разумным даже в самые сильные холода. «Поскольку клиент знает время прибытия посылки, у него есть возможность быстрее отреагировать на ее доставку или при желании уже при оформлении покупки в интернет-магазине заказать доставку товара курьером домой или на работу», - рекомендует Кивимурд.
По словам Хелен Каннельмяэ, руководителя отдела маркетинга и коммуникаций магазина бытовой техники и электроники Euronics, они не могут припомнить ни одного случая получения негативных отзывов от клиентов о повреждении заказанных в посылочный автомат товаров от холода, влажности или жары.
«При заказе товаров, для которых существует риск повреждения от холода - например, чернил для принтеров, моющих средств, жидкостей для обслуживания бытовой техники и смазочных материалов - мы рекомендуем забирать их как можно скорее», - говорит Каннельмяэ.
По словам Каннельмяэ, не возникало проблем и с другой бытовой электроникой. «В зависимости от производителя, устройства могут храниться в температурных диапазонах от -25 градусов до +45 градусов и при относительной влажности до 80-90 процентов. С выключенными устройствами, находящимися в герметичной упаковке, при кратковременном хранении ничего не случится. Устройства с аккумуляторами в более экстремальных погодных условиях мы рекомендуем хранить не более одного-двух дней», - добавляет Каннельмяэ.
«Если товар требует особых условий хранения, то это обычно указано на упаковке или в инструкции по эксплуатации. Однако таких устройств не так уж много», - отмечает Каннельмяэ.
Каннельмяэ добавляет, что в холодное время года, принеся новые устройства домой, не рекомендуется включать их сразу. «Разумно распаковать товар, дать ему постоять как минимум 30-60 минут, чтобы исчезла разница температур, а за это время ознакомиться с инструкцией по эксплуатации», - поясняет Каннельмяэ.