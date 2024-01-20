За посылкой – без промедления! Стоит ли бояться, что заказанные в посылочные автоматы товары замерзнут?

«В интернет-магазинах жители Эстонии заказывают в основном предметы одежды, косметику, товары для красоты и электронику. Для некоторых из таких товаров экстремальные температуры не являются благоприятными, но в случае многослойной упаковки риск повреждения не очень вероятен, - подтверждает руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд. - При очень низких температурах холоду приходится проходить через несколько слоев материала, чтобы действительно добраться до товара: дверь посылочного автомата, упаковочный ящик, наполнитель, коробка самого товара, упаковка товара и затем только сам товар. Но это все не происходит мгновенно».

При более низких температурах важно знать, что цепочка доставки посылки значительно длиннее, чем ее финализация и доставка в посылочный автомат. На логистическом пути могут возникнуть кратковременные периоды, когда заказанная посылка подвергается воздействию холода даже в грузовом отсеке во время транспортировки. В таком случае не важно, будет ли посылка в итоге доставлена в посылочный автомат, расположенный внутри здания или снаружи, а важно то расстояние, которое она прошла в фургоне до прибытия в сортировочный центр, а затем в посылочный автомат.

Чтобы избежать возможных повреждений, Кивимурд рекомендует забирать заказ немного быстрее. «Посылка, оставленная в шкафу на долгое время, может действительно пострадать от мороза», – говорит Кивимурд, но добавляет, что за многие годы такие случаи были лишь единичными.