Финансами Кохтла-Ярве будет руководить 24-летний Айвар Камал

Камал с отличием закончил Таллиннский университет по специальности «управление международным бизнесом». Он являлся активным деятелем Союза молодежных объединений Эстонии в качестве секретаря по внешним отношениям, а также был проектным руководителем Молодежной академии участия, пишет «Северное побережье».

Сейчас он последние дни дорабатывает финансовым аналитиком в занимающейся главным образом энергоаудитами консультационной фирме Energex. В Youtube он на основе личного опыта делился также полезными приемами для начинающих инвесторов.

Камал около года был членом партии ««Ээсти 200», однако вышел из нее весной 2023 года. Сейчас он на общественных началах является генеральным секретарем молодых соцдемов, однако членом Социал-демократической партии не стал.