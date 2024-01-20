Финский военный эксперт: маловероятно, что Россия в ближайшем будущем нападет на страну НАТО

«Чем дольше эта война будет сохранять нынешний сценарий, тем меньше будет у России сил начинать еще одну "специальную военную операцию" (именно так в РФ официально называют развязанную против Украины войну). Кроме возможностей есть и желание. Россия не смогла покорить Украину - нейтральную в военном отношении страну», - указал Кяйхкё.