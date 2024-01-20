Финский военный эксперт: маловероятно, что Россия в ближайшем будущем нападет на страну НАТО

Финский военный эксперт Илмари Кяйхкё считает маловероятным, что Россия в ближайшем будущем нападет на одну из стран НАТО. Такой возможный сценарий активно обсуждается в последние дни, пишет Yle.
По его словам, военная мощь России сильно пострадала в Украине.
«Чем дольше эта война будет сохранять нынешний сценарий, тем меньше будет у России сил начинать еще одну "специальную военную операцию" (именно так в РФ официально называют развязанную против Украины войну). Кроме возможностей есть и желание. Россия не смогла покорить Украину - нейтральную в военном отношении страну», - указал Кяйхкё.
Эксперт полагает, что Запад во время войны в Украине делает все, чтобы война не распространилась на другие регионы.