Выразите благодарность: Ласнамяэ выбирает лучших дворников района

«В прошлом году я вышла с этой инициативой, и обратная связь как от представителей квартирных товариществ, так и от дворников была очень положительной. Также для меня является показательным тот факт, что уже в первый раз жители зарегистрировали более 300 дворников, которых хотели выделить. Впереди у нас еще половина зимы, но я верю, что люди уже заметили самых старательных в этом году. Немного дополнительной мотивации поможет нашим дворникам продержаться до конца зимы», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что лучше всех оценить качество проделанной работы могут непосредственно жители района, поэтому управа просит их поделиться своими предложениями и сообщить об ухоженных дворах, которые привлекли их внимание этой зимой.

Если ваш дворник этой зимой замечательно справлялся с уборкой снега и борьбой с гололедицей, то он именно тот, кого ищет управа района Ласнамяэ. Чтобы выразить дворнику благодарность за отличную работу, в управу нужно сообщить адрес обслуживаемого квартирного товарищества, а также, если вам известна эта информация, то имя дворника и любые его контактные данные (электронная почта, номер телефона или домашний адрес).

Передать информацию можно перейдя по ссылке и заполнив короткую форму. Форма открыта до 9 февраля. Торжественный прием состоится ориентировочно в середине марта.