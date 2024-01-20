Британский тайный суперкомпьютер, который помог победить нацистов. Опубликованы неизвестные фотографии «Колосса»

Работа этого компьютера настолько хорошо скрывалась, что британские спецслужбы официально не признавали его существование до начала 2000-х годов. Однако теперь GCHQ решила больше рассказать о важнейшем для победы изобретении в честь его 80-летия.

Знаменитый британский ученый Алан Тюринг, который занимался расшифровкой нацистских сообщений, закодированных машиной «Энигма», прямого участия в проекте «Колосс» не принимал.

Разработки Тюринга помогли созданию суперкомпьютера, однако его собственная машина для дешифровки была не электронной, а электро-механической, и сделали ее на несколько лет раньше.

Некоторые считают, что «Колосс» является первым в истории цифровым компьютером. Он состоял из 2,5 тыс. ламп, а высота устройства превышала два метра. Для работы и обслуживания компьютера требовалась целая группа квалифицированных инженеров.

Глава британской электронной разведки GCHQ Энн Кист-Батлер говорит, что опубликованные фотографии демонстрируют, каких творческих и технических усилий потребовала защита Великобритании от нацистов.

«Технологические инновации всегда были основой нашей работы в GCHQ, и "Колосс" — это идеальный пример того, как наши сотрудники помогали нам оставаться на передовых рубежах новых технологий, даже в те моменты, когда мы не могли об этом рассказать», — говорит Кист-Батлер.

Первый «Колосс» начал работать в начале 1944 года. Он был установлен в поместье Блетчли-парк в английском графстве Бакингемшир, где располагалась штаб-квартира британских дешифровщиков.