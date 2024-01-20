Британская разведывательная служба GCHQ опубликовала неизвестные ранее фотографии суперкомпьютера под названием «Колосс» (англ. Colossus), который был тайно создан в годы Второй мировой войны и помог Лондону раскодировать переписку между высшими нацистскими чиновниками.
Британский тайный суперкомпьютер, который помог победить нацистов. Опубликованы неизвестные фотографии «Колосса»
Работа этого компьютера настолько хорошо скрывалась, что британские спецслужбы официально не признавали его существование до начала 2000-х годов. Однако теперь GCHQ решила больше рассказать о важнейшем для победы изобретении в честь его 80-летия.
Знаменитый британский ученый Алан Тюринг, который занимался расшифровкой нацистских сообщений, закодированных машиной «Энигма», прямого участия в проекте «Колосс» не принимал.
Разработки Тюринга помогли созданию суперкомпьютера, однако его собственная машина для дешифровки была не электронной, а электро-механической, и сделали ее на несколько лет раньше.
Некоторые считают, что «Колосс» является первым в истории цифровым компьютером. Он состоял из 2,5 тыс. ламп, а высота устройства превышала два метра. Для работы и обслуживания компьютера требовалась целая группа квалифицированных инженеров.
Глава британской электронной разведки GCHQ Энн Кист-Батлер говорит, что опубликованные фотографии демонстрируют, каких творческих и технических усилий потребовала защита Великобритании от нацистов.
«Технологические инновации всегда были основой нашей работы в GCHQ, и "Колосс" — это идеальный пример того, как наши сотрудники помогали нам оставаться на передовых рубежах новых технологий, даже в те моменты, когда мы не могли об этом рассказать», — говорит Кист-Батлер.
Первый «Колосс» начал работать в начале 1944 года. Он был установлен в поместье Блетчли-парк в английском графстве Бакингемшир, где располагалась штаб-квартира британских дешифровщиков.
К концу Второй мировой войны британские специалисты создали 10 компьютеров, которые помогали расшифровать сообщения нацистов.
К моменту победы над нацистской Германией британские тайные компьютеры обслуживали 550 человек и им удалось расшифровать 63 млн знаков совершенно секретных нацистских сообщений.
В честь юбилея «Колосса» GCHQ также впервые обнародовала его схемы, одно из тайных писем, расшифрованных компьютером (в нем идет речь о «довольно настораживающих указаниях из Германии»), а также аудиозапись со звуками работы машины.
В числе прочего «Колосс» позволил союзникам узнать, поверил ли Гитлер намеренно запущенной ложной информации о том, что высадка войск во Франции в июне 1944 года произойдет в Кале, а не в Нормандии (как было на самом деле).
Историки считают, что работа британских компьютеров помогла закончить войну быстрее и сохранила жизни многих солдат.
Тайна за семью печатями
Хотя работа суперкомпьютера «Колосс» и ему подобных очень значительно повлияла на ход истории, все, кто принимал участие в проекте, давали подписку о неразглашении. Она соблюдалась настолько строго, что о существовании программы не упоминали в учебниках истории почти 60 лет.
После войны восемь из десяти компьютеров, которые расшифровывали нацистские сообщения, были уничтожены.
Автору машины, британскому инженеру Томми Флауэрсу, было приказано передать всю документацию о своем изобретении в GCHQ.
Британские власти настолько успешно хранили тайну о существовании программы, что даже много лет спустя один из сотрудников GCHQ, который в 1960-х работал на одном из «Колоссов», признавался, что ничего не знал о роли компьютера в годы Второй мировой войны.
Эндрю Херберт, глава наблюдательного совета Национального компьютерного музея в Блетчли-парк, говорит, что «Колосс» «был важным предшественником современного электронного цифрового компьютера».
«Многие из тех, кто работал на "Колоссе" в Блетчли-парк, позже сыграли важную роль в британской компьютерной индустрии. В течение послевоенных десятилетий они часто были мировыми лидерами в своей области», — говорит Херберт.