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Британский тайный суперкомпьютер, который помог победить нацистов. Опубликованы неизвестные фотографии «Колосса»

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: Crown Copyright

Британская разведывательная служба GCHQ опубликовала неизвестные ранее фотографии суперкомпьютера под названием «Колосс» (англ. Colossus), который был тайно создан в годы Второй мировой войны и помог Лондону раскодировать переписку между высшими нацистскими чиновниками.

Работа этого компьютера настолько хорошо скрывалась, что британские спецслужбы официально не признавали его существование до начала 2000-х годов. Однако теперь GCHQ решила больше рассказать о важнейшем для победы изобретении в честь его 80-летия.

Знаменитый британский ученый Алан Тюринг, который занимался расшифровкой нацистских сообщений, закодированных машиной «Энигма», прямого участия в проекте «Колосс» не принимал.

Разработки Тюринга помогли созданию суперкомпьютера, однако его собственная машина для дешифровки была не электронной, а электро-механической, и сделали ее на несколько лет раньше.

Некоторые считают, что «Колосс» является первым в истории цифровым компьютером. Он состоял из 2,5 тыс. ламп, а высота устройства превышала два метра. Для работы и обслуживания компьютера требовалась целая группа квалифицированных инженеров.

Глава британской электронной разведки GCHQ Энн Кист-Батлер говорит, что опубликованные фотографии демонстрируют, каких творческих и технических усилий потребовала защита Великобритании от нацистов.

«Технологические инновации всегда были основой нашей работы в GCHQ, и "Колосс" — это идеальный пример того, как наши сотрудники помогали нам оставаться на передовых рубежах новых технологий, даже в те моменты, когда мы не могли об этом рассказать», — говорит Кист-Батлер.

Первый «Колосс» начал работать в начале 1944 года. Он был установлен в поместье Блетчли-парк в английском графстве Бакингемшир, где располагалась штаб-квартира британских дешифровщиков.

К концу Второй мировой войны британские специалисты создали 10 компьютеров, которые помогали расшифровать сообщения нацистов.

К моменту победы над нацистской Германией британские тайные компьютеры обслуживали 550 человек и им удалось расшифровать 63 млн знаков совершенно секретных нацистских сообщений.

В честь юбилея «Колосса» GCHQ также впервые обнародовала его схемы, одно из тайных писем, расшифрованных компьютером (в нем идет речь о «довольно настораживающих указаниях из Германии»), а также аудиозапись со звуками работы машины.

В числе прочего «Колосс» позволил союзникам узнать, поверил ли Гитлер намеренно запущенной ложной информации о том, что высадка войск во Франции в июне 1944 года произойдет в Кале, а не в Нормандии (как было на самом деле).

Историки считают, что работа британских компьютеров помогла закончить войну быстрее и сохранила жизни многих солдат.

Тайна за семью печатями

Хотя работа суперкомпьютера «Колосс» и ему подобных очень значительно повлияла на ход истории, все, кто принимал участие в проекте, давали подписку о неразглашении. Она соблюдалась настолько строго, что о существовании программы не упоминали в учебниках истории почти 60 лет.

После войны восемь из десяти компьютеров, которые расшифровывали нацистские сообщения, были уничтожены.

Автору машины, британскому инженеру Томми Флауэрсу, было приказано передать всю документацию о своем изобретении в GCHQ.

Британские власти настолько успешно хранили тайну о существовании программы, что даже много лет спустя один из сотрудников GCHQ, который в 1960-х работал на одном из «Колоссов», признавался, что ничего не знал о роли компьютера в годы Второй мировой войны.

Эндрю Херберт, глава наблюдательного совета Национального компьютерного музея в Блетчли-парк, говорит, что «Колосс» «был важным предшественником современного электронного цифрового компьютера».

«Многие из тех, кто работал на "Колоссе" в Блетчли-парк, позже сыграли важную роль в британской компьютерной индустрии. В течение послевоенных десятилетий они часто были мировыми лидерами в своей области», — говорит Херберт.

BBC
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