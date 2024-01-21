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Тяжелое ДТП: трактор-снегоуборщик наехал на пешехода

rus.postimees.ee
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Трактор убирает снег. Фото иллюстративное.
Трактор убирает снег. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

По данным полиции, за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло одно тяжелое ДТП, в котором пострадал человек: трактор сбил пешехода.

В субботу, 20 января, в 02.46 произошло ДТП возле здания на Кесквяльяк, 14 в Кейла, где 27-летний мужчина при выполнении работ по уборке снега на тракторе John Deere 3039R наехал на 63-летнего пешехода.

Пешеход был доставлен в больницу.

Также за прошедшие сутки полицейские на дорогах Эстонии поймали 10 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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