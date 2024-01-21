Тяжелое ДТП: трактор-снегоуборщик наехал на пешехода

По данным полиции, за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло одно тяжелое ДТП, в котором пострадал человек: трактор сбил пешехода.
В субботу, 20 января, в 02.46 произошло ДТП возле здания на Кесквяльяк, 14 в Кейла, где 27-летний мужчина при выполнении работ по уборке снега на тракторе John Deere 3039R наехал на 63-летнего пешехода.
Пешеход был доставлен в больницу.
Также за прошедшие сутки полицейские на дорогах Эстонии поймали 10 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.