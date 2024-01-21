Фицо подтвердил, что встретится с Шмыгалем 24 января в Ужгороде. «Я скажу ему, что наложу вето и заблокирую это (вступление в НАТО - прим.ред.), потому что это как раз и есть основа для третьей мировой войны и ничего больше», - сказал Фицо. Кроме того, премьер пообещал подтвердить отказ передавать Украине любое оружие.

«Я скажу ему, что, когда речь идет о вступлении в ЕС, мы их уважаем, но они должны выполнять условия. В ЕС не может вступить страна, абсолютно не соответствующая никаким требованиям», - продолжил Фицо. Глава правительства Словакии уточнил, что едет в Украину с гуманитарной помощью.

Отказ Фицо от передачи оружия Украине

Фицо в конце октября 2023 года объявил в парламенте в Братиславе об остановке военной помощи Украине. «Мы рассматриваем помощь Украине исключительно как гуманитарную и гражданскую. Мы больше не будем поставлять Украине оружие», - отметил лидер победившей на парламентских выборах партии «Направление - социальная демократия» (SMER-SD).

Война в Украине - это «не наша война, к этой войне мы не имеем никакого отношения», отметил он, назвав «немедленное прекращение военных операций» «лучшим решением, которое у нас есть для Украины».