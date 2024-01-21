Волна краж: преступники с награбленным уже покинули Эстонию?

В конце года Ярвамаа захлестнула волна краж: с двухнедельным перерывом неизвестные воры четыре раза опустошали деревенские магазины. А в начале января в Вяэтса произошло вооруженное ограбление магазина.
Владелец ставшей в декабре жертвой кражи со взломом заправки в Лейе Олави Нельк рассказал изданию Õhtuleht, что слышал истории, что за кражами стоят мужчины из Ярвамаа, у которых ранее были проблемы с законом. Будто бы к настоящему времени они покинули родину и пытались бежать с награбленным в Испанию.
В полиции эту информацию не стали комментировать, поскольку расследование еще продолжается.