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Бывший министр резко раскритиковал организаторов забастовки

Эйли Арула
, журналист
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Волостной старейшина Йыгева Таави Аас.
Волостной старейшина Йыгева Таави Аас. Фото: Margus Ansu

Недавно покинувший Центристскую партию бывший министр и нынешний волостной старейшина Йыгева Таави Аас считает, что забастовка учителей плохо организована и что профсоюз сам должен платить учителям во время забастовки.

С организационной точки зрения все довольно слабо, охарактеризовал начинающуюся на следующей неделе забастовку учителей волостной старейшина Йыгева Таави Аас. «Я ничего не имею против забастовки как таковой, учителя должны получать более высокие зарплаты, но если забастовку организовывать, то это нужно делать лучше, чем делают сейчас», - сказал Таави Аас.

Он пояснил, что самое запутанное и проблемное - хаотичный характер забастовки: в некоторых школах бастует весь коллектив, а в других учителя работают. «Это означает, что дети посещают какие-то уроки, потом где-то болтаются, а затем учебный день продолжается снова, - пояснил Аас. - Это не хорошее решение».

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