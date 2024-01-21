Бывший министр резко раскритиковал организаторов забастовки

С организационной точки зрения все довольно слабо, охарактеризовал начинающуюся на следующей неделе забастовку учителей волостной старейшина Йыгева Таави Аас. «Я ничего не имею против забастовки как таковой, учителя должны получать более высокие зарплаты, но если забастовку организовывать, то это нужно делать лучше, чем делают сейчас», - сказал Таави Аас.