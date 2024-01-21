Владельцы, отзовитесь: в спортивном центре скопилось много забытых вещей

Несмотря на то, что в Эстонии наблюдается экономический кризис, у некоторых людей, как у детей, так и у взрослых, избыток вещей. Чем еще объяснить то обилие забытых вещей, которое сейчас находится в Кундаском спортивном центре.
За последние четыре месяца в Кундаском спортивном центре забыли 20 бутылок шампуня, 15 банных полотенец, 15 пар плавок, 10 очков для плавания, десять питьевых бутылок, семь спортивных курток, пять футболок, четыре шапочки для плавания, четыре пары шлепанцев и несколько купальников.