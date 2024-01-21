Пустые обещания ⟩ Спор между бывшими бизнес-партнерами: скандальный эстонский предприниматель проиграл в окружном суде

В 2022 году Äripäev раскрыл причины спора, написав, что у Ластика возникли проблемы с фирмой совладельцев инвесткомпании Novira Capital Арле Мёлдером и Сергеем Колесниковым Larix Partners. А именно, Ластик прорекламировал им, что скоро откроется регулярное грузовое железнодорожное сообщение с Китаем и что их будут ждать золотые горы, если они вложатся в его компанию.