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Пустые обещания ⟩ Спор между бывшими бизнес-партнерами: скандальный эстонский предприниматель проиграл в окружном суде

BNS rus.postimees.ee
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Марко Ластик.
Марко Ластик. Фото: Erakogu

Предприниматель Марко Ластик, который смелыми обещаниями заманивал инвестировать в свой логистический бизнес, проиграл спор со своим бывшим бизнес-партнером Larix Partners и в окружном суде.

В 2022 году Äripäev раскрыл причины спора, написав, что у Ластика возникли проблемы с фирмой совладельцев инвесткомпании Novira Capital Арле Мёлдером и Сергеем Колесниковым Larix Partners. А именно, Ластик прорекламировал им, что скоро откроется регулярное грузовое железнодорожное сообщение с Китаем и что их будут ждать золотые горы, если они вложатся в его компанию.

На эти деньги планировалось купить челночные поезда, которые должны были начать привозить товары из Китая.

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