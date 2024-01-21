СМИ: разбился летевший из Таиланда в Россию самолет

По предварительным данным, на борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира, пишет DW. Российское госагентство со ссылкой на оперативные службы указывает, что среди находившихся на борту было двое граждан России. Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.

Накануне полиция в провинции Бадахшан на севере Афганистана получила сообщения о крушении самолета на территории провинции.

"#planecrash IN #zebak DISTRICT OF #Afghanistan"



Moroccan-registered Dassault Falcon 10 crashed in #Afghanistan Badakhshan region while en route from Thailand to Moscow's Zhukovsky Airport with 2 passengers and 4 crew members. #AfghanistanPlaneCrash,"Emergency",#Jailer2 pic.twitter.com/4jxMvFc3cs — The Revolution News (@Revolu1News) January 21, 2024

Рейс из Паттайи в Москву

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

По данным Telegram-каналов Mash, Shot, Baza, на борту самолета были предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Бизнес-джет Falcon 10 был зафрахтован, чтобы доставить заболевшую женщину из Таиланда в Россию. Семья отправилась в отпуск в декабре. Анне Евсюковой стало плохо, ее госпитализировали в Паттайе и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи рекомендовали перевезти женщину в Россию.

Первоначально сообщалось, что самолет летел в Россию из Индии. Однако Росавиация уточнила, что отправной точкой маршрута бизнес-джета был аэропорт Утапао возле таиландской Паттайи. В Индии самолет остановился для дозаправки, а затем запасы топлива планировалось пополнить в Узбекистане, куда через воздушное пространство Афганистана и летел бизнес-джет.

Погибли в авиакатастрофе супруги Анна и Анатолий Евсюковы, летевшие из Таиланда в ...https://t.co/kU9yas9gUR — VOICE (@TheVoiceMag_RU) January 21, 2024