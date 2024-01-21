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В Сибири из вечной мерзлоты начали оттаивать вирусы, которые могут спровоцировать новую пандемию

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В 2015 году медицинские ученые из Университета Экс-Марсель обнаружили вирус Mollivirus sibericum в вечной мерзлоте Сибири.
В 2015 году медицинские ученые из Университета Экс-Марсель обнаружили вирус Mollivirus sibericum в вечной мерзлоте Сибири. Фото: Postimees

Из-за глобального потепления ученые нашли в вечной мерзлоте Сибири древние вирусные частицы, которые могут спровоцировать новую мировую пандемию.

Человечество столкнулось с новой пандемической угрозой, сообщает The Guardian. По словам ученых, древние вирусы, замороженные в вечной мерзлоте Арктики, однажды могут быть высвобождены из-за изменения климата Земли и вызвать крупномасштабные вспышки и пандемии.

Ученые уже изучили так называемые зомби-вирусы, которые могут спровоцировать новую глобальную чрезвычайную ситуацию. Исследователи предупредили, что следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а болезнью из далекого прошлого.

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