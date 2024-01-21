В Сибири из вечной мерзлоты начали оттаивать вирусы, которые могут спровоцировать новую пандемию

Человечество столкнулось с новой пандемической угрозой, сообщает The Guardian. По словам ученых, древние вирусы, замороженные в вечной мерзлоте Арктики, однажды могут быть высвобождены из-за изменения климата Земли и вызвать крупномасштабные вспышки и пандемии.

Ученые уже изучили так называемые зомби-вирусы, которые могут спровоцировать новую глобальную чрезвычайную ситуацию. Исследователи предупредили, что следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а болезнью из далекого прошлого.