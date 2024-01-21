Начавшийся год может стать роковым для самой амбициозной цели мира

Постоянно растущее содержание углекислого газа в атмосфере может привести к тому, что глобальное потепление превысит 1,5 ℃ уже в этом году, прогнозирует Британская метеорологическая служба. Ученые предупреждают, что только радикальное сокращение выбросов может сохранить цель Парижского соглашения по климату.
Сжигание ископаемого топлива и вырубки лесов также усилят воздействие на климат в этом году из-за циклического погодного явления Эль-Ниньо, которое снижает способность тропических лесов улавливать углерод.