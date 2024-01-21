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Начавшийся год может стать роковым для самой амбициозной цели мира

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Труба выделяет углекислый газ.
Труба выделяет углекислый газ. Фото: Elmo Riig / Sakala

Постоянно растущее содержание углекислого газа в атмосфере может привести к тому, что глобальное потепление превысит 1,5 ℃ уже в этом году, прогнозирует Британская метеорологическая служба. Ученые предупреждают, что только радикальное сокращение выбросов может сохранить цель Парижского соглашения по климату.

Сжигание ископаемого топлива и вырубки лесов также усилят воздействие на климат в этом году из-за циклического погодного явления Эль-Ниньо, которое снижает способность тропических лесов улавливать углерод.

Согласно прогнозу метеорологической службы, средняя концентрация CO2, измеренная в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, вырастет относительно сильно в 2024 году. В 2024 году этот показатель будет примерно на 2,84 части на миллион (ppm) выше, чем в 2023 году. В настоящее время средняя концентрация CO2 составляет 421 ppm.

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