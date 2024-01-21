Договор аренды здания центра ухода за детьми Lotte, который работает в районе Яамамыйза в Тарту, истекает 31 июля этого года. Однако согласно новым правилам пожарной безопасности некоторые строительные материалы в здании уже не подходят для содержания детей. Тартуская городская управа приняла решение расторгнуть договор аренды и не ищет новые помещения для центра по уходу за детьми, поскольку, по оценке отдела образования, мест для детей достаточно.
В сентябре этого года центр по уходу за детьми Lotte, который является подведомственным учреждением детского сада Lotte, отпраздновала бы свой десятый год работы. Центр по уходу работает в небольшом частном доме на улице Яама, 123, где на нижнем этаже есть игровая комната, две раздевалки и туалет. На втором этаже две спальни, игровая комната и туалет. Для малышей во дворе есть большая песочница, качели, лазалки и горка. Во дворе фруктовые деревья, ягодные кусты и цветочные клумбы.