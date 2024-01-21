В сентябре этого года центр по уходу за детьми Lotte, который является подведомственным учреждением детского сада Lotte, отпраздновала бы свой десятый год работы. Центр по уходу работает в небольшом частном доме на улице Яама, 123, где на нижнем этаже есть игровая комната, две раздевалки и туалет. На втором этаже две спальни, игровая комната и туалет. Для малышей во дворе есть большая песочница, качели, лазалки и горка. Во дворе фруктовые деревья, ягодные кусты и цветочные клумбы.