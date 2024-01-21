Вс, 21.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Продавец подержанных автомобилей: падения цен в ближайшее время ждать не стоит

BNS
Copy
Автомобили для украинских военных отремонтированы НКО SAB UA благодаря пожертвованиям.
Автомобили для украинских военных отремонтированы НКО SAB UA благодаря пожертвованиям. Фото: Eero Vabamägi

«При покупке подержанных автомобилей во всех трех странах Балтии важнейшим критерием выбора является цена, а уже потом затраты на обслуживание и топливо», - рассказал Райнер Ууккиви, руководитель по продажам Longo Group, крупнейшего продавца подержанных автомобилей в странах Балтии.

Цены на подержанные автомобили стабилизировались во всех трех странах в прошлом году, но все еще выше, чем до пандемии. «Ожидать падения цен в ближайшее время не приходится, поскольку новые автомобили стоят существенно дороже, чем раньше, и это также влияет на рынок послепродажного обслуживания. По сравнению с пятью годами ранее цены на подержанные автомобили значительно выросли», - заявил Ууккиви.

В последние годы на продажи автомобилей повлияла пандемия и вызванный ею дефицит новых автомобилей, а также начало войны в Украине. Начиная с этого года планируемый налог на автотранспортные средства также будет определять происходящее на эстонском рынке.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх