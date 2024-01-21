Продавец подержанных автомобилей: падения цен в ближайшее время ждать не стоит

Цены на подержанные автомобили стабилизировались во всех трех странах в прошлом году, но все еще выше, чем до пандемии. «Ожидать падения цен в ближайшее время не приходится, поскольку новые автомобили стоят существенно дороже, чем раньше, и это также влияет на рынок послепродажного обслуживания. По сравнению с пятью годами ранее цены на подержанные автомобили значительно выросли», - заявил Ууккиви.