Пьяный дебошир сорвал спектакль

В последнее время ходящие в театр дебоширы стали предметом многочисленных дискуссий. Последний подобный инцидент произошел в пятницу вечером, когда спектакль «Смерть» театра Must Kast был сорван посетителем, который выпил слишком много алкоголя.
В зрительном зале находился мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Продюсер театра Must Kast Мэрилин Элге рассказала, что он очень громко сопереживал актерам и постоянно выкрикивал разные реплики. «Он постоянно что-то кричал из зала, был доброжелательным, но его комментарии беспокоили и зрителей, и актеров», - рассказала Элге.