Пьяный дебошир сорвал спектакль

В зрительном зале находился мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Продюсер театра Must Kast Мэрилин Элге рассказала, что он очень громко сопереживал актерам и постоянно выкрикивал разные реплики. «Он постоянно что-то кричал из зала, был доброжелательным, но его комментарии беспокоили и зрителей, и актеров», - рассказала Элге.

В пятницу на спектакле «Смерть» был почти аншлаг, более ста человек. Дебошир сидел в таком месте, что для того, чтобы вывести его из зала пришлось бы прервать представление. К счастью, в какой-то момент мужчина, выкрикивающий неуместные реплики успокоился и спектакль смог продолжиться.