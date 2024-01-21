Земельный департамент угрожает козьей ферме полицией

Земельный департамент угрожает обратиться в полицию, если владелец козьей фермы Конью, действующей в Ида-Вирумаа, не выплатит более 12 000 евро за многолетнюю незаконную вырубку леса на арендованной фермой земле.
В начале января Земельный департамент направил предприятию Konju Kitsefarm OÜ письмо, в котором указал, что лес на трех участках земли, переданных в аренду ферме в 2020-2022 годах, был незаконно вырублен. Ведомство обнаружило незаконную вырубку еще в конце прошлого года на основании аэрофотоснимков.