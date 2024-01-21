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Земельный департамент угрожает козьей ферме полицией

Андрес Эйнманн
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Козья ферма Konju.
Козья ферма Konju. Фото: Liis Treimann

Земельный департамент угрожает обратиться в полицию, если владелец козьей фермы Конью, действующей в Ида-Вирумаа, не выплатит более 12 000 евро за многолетнюю незаконную вырубку леса на арендованной фермой земле.

В начале января Земельный департамент направил предприятию Konju Kitsefarm OÜ письмо, в котором указал, что лес на трех участках земли, переданных в аренду ферме в 2020-2022 годах, был незаконно вырублен. Ведомство обнаружило незаконную вырубку еще в конце прошлого года на основании аэрофотоснимков.

Изначально департамент подозревал хищения леса на 13 участцках земли, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что в основном речь идет о вырубке кустарника, хотя и это было сделано без разрешения. Оценка, проведенная по заказу Центра управления государственными лесами (RMK), показала, что с трех участков было вывезено древесины объемом около 600 кубометров на сумму более 12 000 евро.

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