Экспорт нефти из России в Китай растет бешеными темпами, Саудовская Аравия была свергнута с престола

В прошлом году Россия отправила в Китай рекордные 107,02 миллиона тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 миллионам баррелей в день. По сравнению с прошлым годом поставки выросли почти на 25 процентов: в 2022 году из России в Китай было экспортировано 1,72 миллиона баррелей в сутки.

В то же время Россия также стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году, поскольку импорт из Саудовской Аравии, которая занимала первое место в прошлом году, упал на 1,8 процента до 85,96 миллиона тонн.

CNBC пишет, что ближневосточная нефтяная компания уступила России долю рынка в Китае, поскольку из-за западных санкций так называемая уральская нефть дешевле товаров, предлагаемых саудовцами.

Хотя Запад установил потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, на самом деле нефть сорта Urals торговалась выше этого лимита практически всю вторую половину 2023 года. В конце сентября цена на российскую нефть также выросла до более чем 80 долларов за баррель.

По данным CNBC, индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы, которые заинтересованы в совместной покупке сырой нефти по более низкой цене, помогли поднять цену на нефть сорта Urals выше лимита.

Санкции не являются большой проблемой, поскольку существует множество способов их обойти. Например, китайские нефтезаводы из-за санкций не закупают топливо напрямую у России, а используют посредников для поставок и страхования судов.

Общий импорт сырой нефти в Китай вырос до рекордных 563,99 млн тонн в 2023 году, что эквивалентно 11,28 млн баррелей в день.