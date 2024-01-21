В Хельсинки был установлен рекламный плакат, на котором кандидата в президенты обвиняют в фашизме

В Хельсинки на трамвайной остановке Urheilutalo появился плакат с лицом кандидата в президенты Юсси Халла-ахо. Одного взгляда на картинку достаточно, чтобы понять, что плакат выглядит точно так же, как реклама кампании Халла-ахо. Однако кто-то добавил к плакату слова «Фашист Халла-ахо» и «Финляндия должна быть безопасным местом для нацистов».

Финская национальная телекомпания Yle связалась с командой предвыборного штаба финского политика, и те подтвердили, что речь идет о поддельном плакате. О ложной рекламе команда узнала только от журналиста.

Ранее Халла-ахо уже возбудил два уголовных дела против людей, назвавших его фашистом. Предвыборная команда не прокомментировала, планирует ли Халла-ахо сделать то же самое в данной ситуации. Однако телекомпания сообщила, что рекламное агентство, изготовившее материалы для предвыборной кампании политика, планирует подать жалобу властям.

«Мы надеемся, что выборы пройдут мирно и никто не будет подвергаться таким издевательствам», - прокомментировал предвыборный штаб.

Yle также заметила на трамвайной остановке Snellmaninkatu рекламу другого кандидата в президенты, Пекки Хаависто, которая также оказалась поддельной.

По словам генерального директора JCDecaux, отвечающей за рекламу на трамвайных остановках, Элины Валтиа, в ближайшее время будет отправлен человек из компании, чтобы проверить, есть ли еще в городе запрещенная реклама.

Falska valaffischer dök upp i Helsingfors: Halla-aho kallas för fascist och Haavisto sägs bara tänka på sin egen karriär https://t.co/lNzSoBIDRH — Svenska Yle Nyheter (@svenska_yle) January 21, 2024

В настоящее время JCDecaux меняет рекламные плакаты раз в неделю.

«Если они все еще там, мы немедленно уберем их, как мы всегда делаем со всеми несанкционированными плакатами», - сказала Валтиа.

Валтиа также заявила, что JCDecaux возбуждает уголовное дело каждый раз, когда обнаруживается запрещенная реклама.

На следующей неделе состоится первый тур президентских выборов в Финляндии.