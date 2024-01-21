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Нападение Ким Чен Ына на Южную Корею становится все более вероятным

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на новогоднем празднике со студентами.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на новогоднем празднике со студентами. Фото: KCNA / via REUTERS

Интенсификация ядерной угрозы со стороны Северной Кореи в период, когда все заняты другими войнами, вызвала обсуждение мотивов Ким Чен Ына.

5 января Северная Корея выпустила около двухсот артиллерийских снарядов в море у своего западного побережья на границе с Южной Кореей. На прошлой неделе Северная Корея заявила, что считает Южную Корею враждебной страной, а не территорией, населенной так называемыми соотечественниками. В пятницу они объявили, что провели испытания подводного ядерного беспилотника для отражения флота ВМС США.

Эта новая волна угроз заставила иностранных чиновников и аналитиков задуматься, не вышел ли лидер Северной Кореи Ким Чен Ын за пределы громких заявлении и не планирует ли он использовать больше военной силы, пишет The New York Times.

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