Нападение Ким Чен Ына на Южную Корею становится все более вероятным

5 января Северная Корея выпустила около двухсот артиллерийских снарядов в море у своего западного побережья на границе с Южной Кореей. На прошлой неделе Северная Корея заявила, что считает Южную Корею враждебной страной, а не территорией, населенной так называемыми соотечественниками. В пятницу они объявили, что провели испытания подводного ядерного беспилотника для отражения флота ВМС США.