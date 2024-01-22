Студия Postimees: учителя бастуют – к чему приведет протест?

Бессрочная забастовка учителей началась. Продолжится ли акция до тех пор, пока педагоги не добьются уступок от правительства? Что происходит сегодня в школах?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире директор Таллиннской гуманитарной гимназии Аннели Юхкама, а также завуч и учитель Гимназии Юри, председатель общества учителей русского языка как иностранного (VÕS) Эва Вийдеманн. Следите за беседой в 11:20!
- Какой процент учителей не участвует в забастовке? Их устраивает зарплата?
- Как организована забастовка в школах? Сколько может длиться акция?
- Кто поддерживает забастовку? Подключатся ли детские сады?
- Как относятся к забастовке администрация школ, ученики и родители?
- Как организован учебный процесс в период забастовки?
- Может ли забастовка перейти в более жесткую фазу?
- Чего добиваются педагоги?
- Реально ли отстоять требования по примеру медиков?
- Есть ли надежда что-либо изменить?