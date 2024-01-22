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Студия Postimees: учителя бастуют – к чему приведет протест?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Бессрочная забастовка учителей началась. Продолжится ли акция до тех пор, пока педагоги не добьются уступок от правительства? Что происходит сегодня в школах?

Аннели Юхкама, Эва Вийдеманн
Аннели Юхкама, Эва Вийдеманн Фото: PM, erakogu, Haridusministeeriumi FB

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире директор Таллиннской гуманитарной гимназии Аннели Юхкама, а также завуч и учитель Гимназии Юри, председатель общества учителей русского языка как иностранного (VÕS) Эва Вийдеманн. Следите за беседой в 11:20!

  • Какой процент учителей не участвует в забастовке? Их устраивает зарплата?
  • Как организована забастовка в школах? Сколько может длиться акция?
  • Кто поддерживает забастовку? Подключатся ли детские сады?
  • Как относятся к забастовке администрация школ, ученики и родители?
  • Как организован учебный процесс в период забастовки?
  • Может ли забастовка перейти в более жесткую фазу?
  • Чего добиваются педагоги?
  • Реально ли отстоять требования по примеру медиков?
  • Есть ли надежда что-либо изменить?
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