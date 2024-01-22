ЗАБАСТОВКА ⟩ Аннелий Юхкама: в русские школы вселился страх; Эва Вийдеманн: унизительно выпрашивать

Бессрочная забастовка учителей началась. Продолжится ли акция до тех пор, пока педагоги не добьются уступок от правительства? Что происходит сегодня в школах?
На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире директор Таллиннской гуманитарной гимназии Аннелий Юхкама и завуч и учитель Гимназии Юри, председатель общества учителей русского языка как иностранного (VÕS) Эва Вийдеманн.
В студии прозвучала мысль о том, что чаша терпения педагогов переполнена. «Унизительно выпрашивать повышение зарплаты каждый год», – отметила Эва Вийдеманн. «Очевидно, что что-то пошло не так. О проблемах учителей много говорится не просто так. И есть такое чувство, что эти разговоры уходят в никуда», – считает Аннелий Юхкама.
Директор Таллиннской гуманитарной гимназии также отметила, что русским школам бастовать сложнее, чем другим, поскольку напряжение в коллективах выше: «Возможно, присутствует страх. Это страх перед будущим. Страх потери работы».
Выдержки из беседы:
– Какова атмосфера в школах? С чего начался первый день забастовки?
Аннелий Юхкама: – В Таллиннской гуманитарной гимназии забастовка началась спокойно. В школу пришли только учащиеся первых-третьих классов, да и то не все. Многие родители постарались найти возможность оставить детей дома.
Лишь некоторые учителя не участвуют в забастовке, они работают с учениками дистанционно или в школе, ведут свои предметы.
Эва Вийдеманн: – Гимназия Юри полностью перешла на дистанционное обучение на целую неделю. Утром в школу пришло всего два ученика из 2400 учащихся, одна из них – новая ученица из Украины, которая, видимо, просто ничего не знала о забастовке.
Аннелий Юхкама: – Как и во всех школах столицы, в Таллиннской гуманитарной гимназии пока забастовка планируется на три дня (первые дни забастовки оплачиваются из столичного бюджета – прим.ред.). Сейчас почти весь коллектив школы принимает участие в забастовке (из 90 педагогов не бастуют порядка 10 человек – прим. ред.). В четверг и пятницу ряд учителей продолжат забастовку, однако бастующих станет меньше.
Эва Вийдеманн: – В Юри, где бастующие учителя не получают зарплату с первого дня, большинство педагогов готовы участвовать в забастовке как минимум пять дней. И больше десяти человек выразили готовность бастовать и на следующей неделе.
На данный момент в нашей школе не бастует 15 человек.
– Их устраивает зарплата?
Эва Вийдеманн: – Их точно не устраивает зарплата, но забастовка им не по карману: их личный бюджет просто не позволяет участвовать в таких акциях. Кому-то жаль учеников, особенно ребят с особыми образовательными потребностями.
Аннелий Юхкама: – Есть и те, кто принципиально не участвует в забастовке. Думаю, что определенную роль в этом играет и то, что сейчас в русских школах напряжение выше, чем в остальных. Возможно, присутствует страх.
Это страх перед будущим. Учителя боятся потерять работу. Переход на эстонский и освоение языка требуют очень много сил и внимания. Страх усиливают и слухи, которые курсируют в школьной среде.
– Готовы ли учителя бастовать, пока не добьются уступок от правительства?
Аннелий Юхкама: – В Таллинской гуманитарной гимназии найдется пара-тройка таких смельчаков.
– Логично ли, что всё свелось к забастовке учителей и избежать этой акции не удалось?
Эва Вийдеманн: – Забастовка стала неизбежной. Каждый год подходить к министру и другим политикам с просьбой или требованием о повышении зарплаты – это унизительно для педагога с магистерским образованием. Я надеюсь, что нас услышат, мы сможем заключить коллективный договор. Это самое главное!
Если зарплата не вырастет в этом году до уровня, названного педагогами, мы хотим, чтобы хотя бы появилась уверенность, что нашу профессию ценят не только на словах, но и на деле. Сейчас мы этого не видим!
Аннелий Юхкама: – Важно, что учителя могут и хотят показать, что что-то пошло не так. О проблемах учителей много говорится не просто так. И есть такое чувство, что эти разговоры уходят в никуда, ничего не меняется.
Подробнее в повторе!
- Какой процент учителей не участвует в забастовке? Их устраивает зарплата?
- Как организована забастовка в школах? Сколько может длиться акция?
- Кто поддерживает забастовку? Подключатся ли детские сады?
- Как относятся к забастовке администрация школ, ученики и родители?
- Как организован учебный процесс в период забастовки?
- Может ли забастовка перейти в более жесткую фазу?
- Чего добиваются педагоги?
- Реально ли отстоять требования по примеру медиков?
- Есть ли надежда что-либо изменить?