ЗАБАСТОВКА ⟩ Аннелий Юхкама: в русские школы вселился страх; Эва Вийдеманн: унизительно выпрашивать

Аннелий Юхкама: – Как и во всех школах столицы, в Таллиннской гуманитарной гимназии пока забастовка планируется на три дня (первые дни забастовки оплачиваются из столичного бюджета – прим.ред.). Сейчас почти весь коллектив школы принимает участие в забастовке (из 90 педагогов не бастуют порядка 10 человек – прим. ред.). В четверг и пятницу ряд учителей продолжат забастовку, однако бастующих станет меньше.

Эва Вийдеманн: – В Юри, где бастующие учителя не получают зарплату с первого дня, большинство педагогов готовы участвовать в забастовке как минимум пять дней. И больше десяти человек выразили готовность бастовать и на следующей неделе.

На данный момент в нашей школе не бастует 15 человек.

– Их устраивает зарплата?

Эва Вийдеманн: – Их точно не устраивает зарплата, но забастовка им не по карману: их личный бюджет просто не позволяет участвовать в таких акциях. Кому-то жаль учеников, особенно ребят с особыми образовательными потребностями.

Аннелий Юхкама: – Есть и те, кто принципиально не участвует в забастовке. Думаю, что определенную роль в этом играет и то, что сейчас в русских школах напряжение выше, чем в остальных. Возможно, присутствует страх.

Это страх перед будущим. Учителя боятся потерять работу. Переход на эстонский и освоение языка требуют очень много сил и внимания. Страх усиливают и слухи, которые курсируют в школьной среде.