ЗАБАСТОВКА ⟩ Студия Postimees: учителя бастуют – к чему приведет протест?

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире директор Таллиннской гуманитарной гимназии Аннелий Юхкама и завуч и учитель Гимназии Юри, председатель общества учителей русского языка как иностранного (VÕS) Эва Вийдеманн.
В студии прозвучала мысль о том, что чаша терпения педагогов переполнена. «Унизительно выпрашивать повышение зарплаты каждый год», – отметила Эва Вийдеманн. «Очевидно, что что-то пошло не так. О проблемах учителей много говорится не просто так. И есть такое чувство, что эти разговоры уходят в никуда», – считает Аннелий Юхкама.
Директор Таллиннской гуманитарной гимназии также отметила, что русским школам бастовать сложнее, чем другим, поскольку напряжение в коллективах выше: «Возможно, присутствует страх. Это страх перед будущим. Страх потери работы».
– Какова атмосфера в школах? С чего начался первый день забастовки?
Аннелий Юхкама: – В Таллиннской гуманитарной гимназии забастовка началась спокойно. В школу пришли только учащиеся первых-третьих классов, да и то не все. Многие родители постарались найти возможность оставить детей дома.
Лишь некоторые учителя не участвуют в забастовке, они работают с учениками дистанционно или в школе, ведут свои предметы.
Эва Вийдеманн: – Гимназия Юри полностью перешла на дистанционное обучение на целую неделю. Утром в школу пришло всего два ученика из 2400 учащихся, одна из них – новая ученица из Украины, которая, видимо, просто ничего не знала о забастовке.