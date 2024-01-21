ФОТО ⟩ В Риге автомобиль въехал в открытую канализационную шахту

В субботу, 20 января, около 8:00 утра в Риге на улице Даугавгривас водитель на автомобиле Lexus въехал в открытую канализационную шахту. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, пишет rus.tvnet.lv.
По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении за необоснованный выезд на встречную полосу или необоснованный выезд за пределы проезжей части, создающий угрозу безопасности дорожного движения, сообщила Государственная полиция. За такое нарушение водителю автомобиля грозит предупреждение или штраф в размере от 25 до 140 евро.
Ранее сообщалось, что в субботу в Латвии было зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий пострадал один человек.