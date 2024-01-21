ФОТО ⟩ В Риге автомобиль въехал в открытую канализационную шахту

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении за необоснованный выезд на встречную полосу или необоснованный выезд за пределы проезжей части, создающий угрозу безопасности дорожного движения, сообщила Государственная полиция. За такое нарушение водителю автомобиля грозит предупреждение или штраф в размере от 25 до 140 евро.