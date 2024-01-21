Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, также известный как Бонгбонг Маркос, подвергся критике в социальных сетях после того, как выяснилось, что он прилетел на концерт международной хит-группы Coldplay на государственном вертолете.
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ВОЛНА КРИТИКИ ⟩ Президент Филиппин прилетел на концерт Coldplay на государственном вертолете
Фердинанд Маркос-младший и его жена Лиза Аранета-Маркос были замечены прилетевшими на вертолете в пятницу на арену Philippine Arena, примерно в 30 километрах к северу от столицы Манилы. По мнению критиков, это нецелевое использование государственных ресурсов.