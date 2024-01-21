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Бегуна, выкурившего пачку сигарет во время марафона, дисквалифицировали

rus.postimees.ee
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Бегун Дядя Чен.
Бегун Дядя Чен. Фото: @leila_mumbi/X

На недавнем марафоне в Сямыне, Китай, внимание привлек один участник. Бегун по прозвищу Дядя Чен преодолел 42 километра за три часа 33 и выкурил при этом целую пачку сигарет.

Китаец, о котором идет речь, финишировал 574-м из 1500 бегунов. К сожалению, организаторы марафона решили дисквалифицировать 52-летнего мужчину из-за его необычной активности.

Как ни странно, это был не первый раз, когда он выделялся курением. Он шокирует этим людей на марафонах уже много лет. Например, в Синьцзине в 2022 году он тоже получил 574-е место, но тогда его не дисквалифицировали за курение. Похожая сцена была замечена в Гуанчжоу в 2018 году, когда он также финишировал с сигаретой во рту.

Два года назад китайские власти запретили курение во время марафонов. Об этом теперь напомнил оргкомитет Сямэньского марафона, сделав заявление, объясняющее дисквалификацию дяди Чена нарушением статьи 2.12.

«Неосторожное поведение бегунов, такое как дефекация в общественных местах, курение или топтание цветочных клумб и зеленых зон, которое влияет на ход забега и безопасность других бегунов, приведет к дисквалификации», - заявил руководитель марафона.

По данным Daily Mail, Чен хорошо известен в беговом сообществе, и не только своими причудливыми практиками. Он является одним из основателей беговой ассоциации и марафона провинции Чжэцзян.

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