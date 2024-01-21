Бегуна, выкурившего пачку сигарет во время марафона, дисквалифицировали

Как ни странно, это был не первый раз, когда он выделялся курением. Он шокирует этим людей на марафонах уже много лет. Например, в Синьцзине в 2022 году он тоже получил 574-е место, но тогда его не дисквалифицировали за курение. Похожая сцена была замечена в Гуанчжоу в 2018 году, когда он также финишировал с сигаретой во рту.