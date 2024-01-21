Умер выдающийся ученый-механик Хиллар Абен

Помимо своей профессиональной деятельности, Абен 46 лет своей долгой и успешной жизни внес в работу Эстонской академии наук.

Академик родился 3 декабря 1929 года в Тарту в семье учителей. В 1948 году он окончил Тартускую 1-ю среднюю школу (ныне средняя школа имени Хьюго Треффнера), а в 1953 году - Таллиннский технологический университет по специальности инженер-строитель.

Делом его жизни стала фотоупругость, то есть технология, позволяющая измерять невидимые напряжения в прозрачных средах. В 1957 году Хиллар Абен защитил кандидатскую диссертацию (сегодня это будет степень доктора философии), а в 1966 году - степень доктора технических наук в системе СССР. В 1977 году он был избран членом Эстонской академии наук в области механики.

Работа Абена с фотоэластичностью привела к разгадке феномена так называемых капель принца Руперта. Головка этих змееобразных стеклянных бусин чрезвычайно прочна, но если сломать тонкий кончик, вся конструкция распадается в порошок.

Дважды исследовательская работа Абена была отмечена Научной премией Эстонской Республики, в том числе высшим признанием в 2009 году стала так называемая премия за разработку и применение теории, технологии измерений и аппаратуры интегрального метода фотоупругости в стекольной промышленности.

В 2001 году он был награжден медалью Белой звезды III степени, в 2009 году медалью Николая Алумяэ Эстонской академии наук,а в 2010 году высшей наградой Американского общества экспериментальной механики - приглашением прочитать лекцию Уильяма М. Мюррея и сопутствующая медаль.

Хиллар Абен был членом Европейской академии наук, Европейской академии наук и искусств, Финской академии технических наук и нескольких международных научных обществ в своей области.

Хиллар Абен был членом Европейской академии наук, Европейской академии наук и искусств, Финской академии технических наук и нескольких международных научных обществ в своей области. Он работал приглашенным профессором в Университете Ватерлоо в Канаде, Университете Пуатье во Франции и Политехническом институте Бари в Италии. В Эстонии он был членом Научного совета при Президенте Республики в 1994–2001 годах и Государственного комитета по научным премиям в 1999-2002 годах, а также главным редактором Эстонской академии наук в 1995-2007 годах.