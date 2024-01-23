Что Европейский союз может почерпнуть из растущего стремления Японии стать региональным лидером в политике безопасности и военном потенциале, анализирует Саския Лилли Лехтсалу, студентка третьего курса бакалавриата по специальности «Международные отношения и мировые религии».
Студентка ТУ ⟩ Европа слишком полагается на США: пришло время расширять военно-политическое сотрудничество между странами ЕС
С 24 февраля 2022 года в европейской политике безопасности произошли большие изменения: от значительного увеличения расходов на национальную оборону до желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
Решение России начать конвенциональную войну на европейской территории оказало влияние на политику безопасности и стратегическое мышление в мире в целом. Среди западных союзников и других демократических стран, в частности, Япония, которая за последние два года многократно увеличила свои расходы на оборону, совершила значительный поворот от прежней эгоцентричной политики безопасности и стала больше сотрудничать с другими странами.
Участие Японии в жизни Европы весьма значительно. Например, Япония является одним из основных партнеров в стратегии для Индо-Тихоокеанского региона, принятой Европейским союзом в 2021 году. Официальное двустороннее сотрудничество началось уже в 2018 году, а в 2019 году вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Японией. Одной из основных областей сотрудничества между Эстонией и Японией стал ИТ-сектор и технологическая сфера.
Учитывая тесное сотрудничество между Европейским союзом и Японией, изменения, произошедшие в оборонном секторе Японии за последние два года, также имеют для нас большое значение.
Амбициозная реформа безопасности Японии
16 декабря 2022 года японское правительство приняло три документа по обороне и безопасности, согласно которым расходы Японии на оборону увеличатся с одного процента ВВП до двух процентов, при этом будет проведена дальнейшая реформа структуры и возможностей вооруженных сил. Решение изменить статус-кво, сложившийся после окончания Второй мировой войны, обусловлено в первую очередь растущей угрозой со стороны Китая, а также тем, что, как показала война в Украине, конвенциональная война в XXI веке - это уже не просто теоретизирование.
24 апреля 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида представил видение «свободного и открытого Тихого океана». Как заявил сам премьер-министр, его видение основано на принципах свободы, международного права, уважения к разнообразию, инклюзивности и открытости. По словам Кисиды, мы живем в эпоху перемен, и его видение описывает, как Тихоокеанский регион может ориентироваться в текущей реальности.
Япония предпринимает твердые шаги по защите своего народа и территории в изменившейся с точки зрения безопасности ситуации. В самом деле, если серьезно отнестись к видению Кисиды, то план заключается в расширении сотрудничества с соседями-единомышленниками таким образом, чтобы снизить вероятность вооруженных конфликтов в регионе в целом.
Хотя Япония говорит на языке мира, она понимает, что миростроительство требует активных действий по сдерживанию и коллективной обороне.
Европа слишком сильно полагается на США
Европейский союз на протяжении десятилетий выступал против совместного военного сотрудничества. Я не думаю, что даже в сегодняшних условиях это мнение изменится. Но важным шагом в демонстрации готовности Европы является разработка нового стратегического плана для Евросоюза с точки зрения сдерживания и оборонного потенциала.
План, действовавший до этого года, отражал свое время. Защита гражданских свобод, динамичная экономическая система, «зеленые» решения, продвижение позиций и ценностей Европы на международной арене - это вопросы, которые важны для нас и сегодня. Но в Европе витает дух войны.
Осенью 2023 года Еврокомиссия собралась в Гранаде, чтобы обсудить с лидерами ЕС основные цели нового стратегического плана. Наряду с энергетикой и миграцией речь шла также о безопасности и обороне. Да, Евросоюз - это экономическое сообщество. Да, для обороны у нас есть НАТО. Но НАТО - это НАТО, прежде всего, благодаря Соединенным Штатам. Европа тоже должна быть в состоянии защитить себя и сотрудничать в области обороны.
По имеющимся данным, интересы Вашингтона уже давно смещаются в сторону Азии. США обеспечивают безопасность в Южно-Китайском море, а американское присутствие в Тихом океане является важным источником безопасности для большинства стран региона. За некоторыми исключениями.
Таким образом, параметры одни и те же - Америка обеспечивает чувство безопасности как в Европе, так и в Тихом океане. В чем разница? Япония в прошлом году увеличила свои расходы на оборону до двух процентов и теперь соответствует требованиям НАТО. Сколько членов НАТО в Европе выполняют эти требования? Стоит также помнить, что, в отличие от Японии, большинство европейских стран со всех сторон окружены соседями с такими же ценностями. В сотрудничестве у нас есть преимущество. Но в чем же наше оправдание?
Сдерживание и оборона станут важной частью политики этого и следующего десятилетия. Пришло время инвестировать в безопасность и расширять военно-политическое сотрудничество между государствами-членами. Евросоюзу пора включить этот вопрос в повестку дня на следующие пять лет. Какой может стать Европа, если у каждого государства-члена появится обязанность тратить не менее одного процента ВВП на оборонный потенциал, будь то оборудование, машины или заводы?
Как и Япония, мы должны быть готовы подкрепить наши слова о мире реальным военным потенциалом. Десятилетия мира закончились. Кисида сказал: «Мы живем в эпоху перемен». Поэтому мы храбры, мы свободны, и нам повезло, что у нас есть союзники, разделяющие наши ценности.