Студентка ТУ ⟩ Европа слишком полагается на США: пришло время расширять военно-политическое сотрудничество между странами ЕС

Осенью 2023 года Еврокомиссия собралась в Гранаде, чтобы обсудить с лидерами ЕС основные цели нового стратегического плана. Наряду с энергетикой и миграцией речь шла также о безопасности и обороне. Да, Евросоюз - это экономическое сообщество. Да, для обороны у нас есть НАТО. Но НАТО - это НАТО, прежде всего, благодаря Соединенным Штатам. Европа тоже должна быть в состоянии защитить себя и сотрудничать в области обороны.

По имеющимся данным, интересы Вашингтона уже давно смещаются в сторону Азии. США обеспечивают безопасность в Южно-Китайском море, а американское присутствие в Тихом океане является важным источником безопасности для большинства стран региона. За некоторыми исключениями.

Таким образом, параметры одни и те же - Америка обеспечивает чувство безопасности как в Европе, так и в Тихом океане. В чем разница? Япония в прошлом году увеличила свои расходы на оборону до двух процентов и теперь соответствует требованиям НАТО. Сколько членов НАТО в Европе выполняют эти требования? Стоит также помнить, что, в отличие от Японии, большинство европейских стран со всех сторон окружены соседями с такими же ценностями. В сотрудничестве у нас есть преимущество. Но в чем же наше оправдание?

Сдерживание и оборона станут важной частью политики этого и следующего десятилетия. Пришло время инвестировать в безопасность и расширять военно-политическое сотрудничество между государствами-членами. Евросоюзу пора включить этот вопрос в повестку дня на следующие пять лет. Какой может стать Европа, если у каждого государства-члена появится обязанность тратить не менее одного процента ВВП на оборонный потенциал, будь то оборудование, машины или заводы?

Как и Япония, мы должны быть готовы подкрепить наши слова о мире реальным военным потенциалом. Десятилетия мира закончились. Кисида сказал: «Мы живем в эпоху перемен». Поэтому мы храбры, мы свободны, и нам повезло, что у нас есть союзники, разделяющие наши ценности.