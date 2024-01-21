ВИДЕО ⟩ Тысячи картин уничтожены во время пожара в музее Абхазии

В результате пожара, вспыхнувшего вечером в субботу, 20 января, в Национальной картинной галерее Абхазии (регион Грузии, оккупированный Россией), были уничтожены тысячи произведений искусства, пишет rus.tvnet.lv.
Пламя уничтожило более четырех тысяч картин XIX и XX веков, а директор галереи Сурам Сакания признал, что это невосполнимая утрата. Он добавил, что все картины сгорели.
In Abkhazia, the National Art Gallery was ravaged by fire overnight, resulting in the COMPLETE DESTRUCTION of its foundation. Approximately 4,000 artworks were lost in the blaze, with 300 belonging to famous Alexander Shervashidze-Chachba. The inferno originated on the second… pic.twitter.com/eq7z1ngbst— JAMnews (@JAMnewsCaucasus) January 21, 2024
Пожарные установили, что возгорание началось в районе крыши из-за повреждения электропроводки.
Среди утерянных полотен произведения как абхазских, так и зарубежных авторов, в том числе около 300 картин известного абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе (1867-1969).