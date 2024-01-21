Вс, 21.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ Тысячи картин уничтожены во время пожара в музее Абхазии

rus.tvnet.lv
Copy
Фото: Ekrānuzņēmums no video/JAMnews/"X"

В результате пожара, вспыхнувшего вечером в субботу, 20 января, в Национальной картинной галерее Абхазии (регион Грузии, оккупированный Россией), были уничтожены тысячи произведений искусства, пишет rus.tvnet.lv.

Пламя уничтожило более четырех тысяч картин XIX и XX веков, а директор галереи Сурам Сакания признал, что это невосполнимая утрата. Он добавил, что все картины сгорели.

Пожарные установили, что возгорание началось в районе крыши из-за повреждения электропроводки.

Среди утерянных полотен произведения как абхазских, так и зарубежных авторов, в том числе около 300 картин известного абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе (1867-1969).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх