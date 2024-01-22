Забастовка ⟩ Многие школы и детские сады закрыты, родителей просят не приводить детей

Сегодня начинается общеэстонская забастовка учителей. В Харьюском уезде некоторые школы остались без 100 учителей и вынуждены как-то обходиться. Некоторые детские сады просят родителей оставить детей дома.
На прошлой неделе в списке бастующих в гимназии Юри было 126 учителей и специалист по поддержке. «Около 80 из них готовы бастовать в течение пяти дней», - сказала Лийна Альтрофф, директор гимназии Юри.
Альтрофф отметила, что здание школы открыто, но в нем не проводятся занятия и другие организованные мероприятия. «Если кто-то сообщит нам, что ему нужен обед, мы его предоставим», – завила она.
«На следующую неделю расписание занятий составлять не будем. Все учителя работают - они делают это удаленно, работая по существующему расписанию», - пояснил Альтрофф.
В школе Пеэтри учителя бастуют в течение недели, в забастовке участвуют 90 процентов учителей. «Забастовка – это остановка работы, уроков не будет, а питание немыслимо. Некоторые сотрудники присоединятся к так называемой забастовке солидарности», - рассказала Лууле Нийнесалу, директор школы в Пеэтри.
По словам директора Ярвекюлаской школы Трийну Луи, в забастовке участвуют 32 сотрудника, 20 из которых объявили о недельной или более длительной забастовке. «Мы можем гарантировать контактное обучение с заменой до 1-5 классов. В старших классах в основном используется дистанционное обучение. 9-е классы участвуют в молодежной конференции "Раэ" в один из учебных дней. Для учеников 6-9 классов в эту пятницу (прошлая пятница - ред.) будут раздаваться продуктовые наборы», - перечислил Луига, добавив, что для остальных будет организовано обычное питание.
«Поскольку бастующие учителя обещали поделиться со мной информацией о своем участии в забастовке, это позволило нам разумно спланировать уроки на забастовочную неделю. Мы также привлекли на помощь некоторых сотрудников молодежного центра в волости», - сказала она.
По данным на пятницу, во всех школах волости Раэ по крайней мере один учитель уведомил о своем участии в забастовке. Доля учителей, участвующих в забастовке, в школах волости Раэ различна: в одних школах уроки продолжаются в обычном режиме, в других - в режиме дистанционного обучения. Школьные автобусы будут ходить по обычному расписанию.
На данный момент известно, что к забастовке присоединятся Виймская школа, Хаабнеемская школа, Рандвереская школа, Пююнсинская школа и Виймсиская гимназия.
В волости Йыэлахтме в забастовке участвуют все три школы. В забастовке солидарности участвуют учителя и сотрудники детских садов Костивере и Лоо, а также музыкальной и художественной школы. Детские сады начнут забастовку 24 января, в детских садах будут открыты дежурные группы. Школа досуга будет бастовать один день с 24.01 по 26.01. Дальнейшая информация об организации забастовки в каждой школе будет предоставлена самой школой своим семьям и родителям.
Около 100 учителей Сакуской гимназии примут участие в забастовке учителей. Все здания гимназии будут открыты во время забастовки в обычное время.
Большинство учителей школы Куртна будут бастовать в течение трех рабочих дней. 22 - 24 января - дни самостоятельных занятий. Школьные мероприятия проводиться не будут, и по соображениям безопасности дети будут учиться вне школы. В этот период ученикам будут даны задания для выполнения через э-среду Studium, которые не требуют значительного дополнительного руководства.
Учителя, которые не бастуют, будут проводить свои уроки в форме электронного обучения (видеоуроки) по расписанию или другими способами (например, экскурсии). Информацию об уроке и ссылку на видеоурок учащиеся получат в э-среде в Stuudium не позднее 17.00 предыдущего дня. Участие в видеоуроках является обязательным.
Сотрудники детского сада Куртннаской школы примут участие в забастовке солидарности с 24.01 по 26.01. В это время будут работать дежурные группы. Подробная информация о графике работы будет выслана не позднее понедельника. Уроки музыки и плавания проводиться не будут.
Большинство учителей школы Каямаа присоединятся к забастовке. Во время забастовки школа будет открыта, а ученики будут получать питание.
Большинство сотрудников детского сада «Пяйкесекиллу» в Саку будут бастовать один день, в среду. Поскольку в этот день забастовка пройдет в 18 группах, прием детей в детский сад и уход за ними в среду будут невозможны (за исключением группы Moon). Родителей просят не приводить своих детей в ясли в среду 24 января.
25 января и 26 января будут бастовать сотрудники 9 групп, из которых 3 будут работать на полную ставку: «Мишка», «Колокольчик» и «Василек», а на неполный день - 6 групп. Учитывая информацию о забастовке и реальную загруженность яслей, 9 вышеупомянутых групп просят не приводить своих детей в ясли в четверг и пятницу.
12 декабря Совет Союза работников образования принял решение об организации бессрочной забастовки работников образования в январе. «Мы прижаты к стене, сигналы, подаваемые правительством, не дают никакой уверенности в будущем. Однако вполне реально найти необходимые дополнительные деньги в дополнительном бюджете в январе и начать переговоры о коллективном договоре в 2024 году. Сейчас самое время объединиться с коллегами. Таким образом, у нас есть возможность дать понять правительству, что оно должно сдержать свои обещания и воплотить приоритеты в жизнь. Мы бастуем ради будущего всей Эстонии!» – сказал пресс-секретарь Эстонского союза работников образования (EHL) Янно Исат.
В Таллинне в забастовке учителей примет участие более 3000 сотрудников муниципальных школ
На данный момент 2949 таллиннских учителей заявили, что примут участие в забастовке, начинающейся в понедельник, и 457 - в забастовке солидарности, начинающейся в среду.
Власти Таллинна солидарны с учителями и, чтобы не ставить на паузу все общество во время забастовки, пообещали профсоюзу учителей, что зарплата учителей будет сохранена во время забастовки, но на определенных условиях. Первое условие – это обеспечение альтернативных занятий для учеников первого класса. Во-вторых, если детские сады решат присоединиться к забастовке солидарности, необходимо обеспечить функционирование дежурных групп, а поскольку каждый учитель имеет право присоединиться к забастовке в день ее проведения, крайне важно, чтобы лидеры забастовки проинформировали об этом руководителя образовательного учреждения.