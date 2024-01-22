Забастовка ⟩ Многие школы и детские сады закрыты, родителей просят не приводить детей

Учителя, которые не бастуют, будут проводить свои уроки в форме электронного обучения (видеоуроки) по расписанию или другими способами (например, экскурсии). Информацию об уроке и ссылку на видеоурок учащиеся получат в э-среде в Stuudium не позднее 17.00 предыдущего дня. Участие в видеоуроках является обязательным.

Сотрудники детского сада Куртннаской школы примут участие в забастовке солидарности с 24.01 по 26.01. В это время будут работать дежурные группы. Подробная информация о графике работы будет выслана не позднее понедельника. Уроки музыки и плавания проводиться не будут.

Большинство учителей школы Каямаа присоединятся к забастовке. Во время забастовки школа будет открыта, а ученики будут получать питание.

Большинство сотрудников детского сада «Пяйкесекиллу» в Саку будут бастовать один день, в среду. Поскольку в этот день забастовка пройдет в 18 группах, прием детей в детский сад и уход за ними в среду будут невозможны (за исключением группы Moon). Родителей просят не приводить своих детей в ясли в среду 24 января.

25 января и 26 января будут бастовать сотрудники 9 групп, из которых 3 будут работать на полную ставку: «Мишка», «Колокольчик» и «Василек», а на неполный день - 6 групп. Учитывая информацию о забастовке и реальную загруженность яслей, 9 вышеупомянутых групп просят не приводить своих детей в ясли в четверг и пятницу.