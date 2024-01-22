Школьный учитель: забастовка – это недоработка профсоюза

«Я решил, что не буду бастовать. Причины тут разные », - сказал он.

«С одной стороны, мне непонятно, какова конечная цель забастовки. Сначала говорилось, что целью стало повышение заработной платы, потом заключение коллективного договора, потом нагрузка учителей, – объяснил Карутоом, назвав нынешнюю ситуацию недоработкой профсоюзов. – Обо всем об этом следовало бы договариваться раньше. Это работа, которую профсоюзы не выполнили, и в которой нам с учителями приходится им помогать».