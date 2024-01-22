Блог ⟩ Учителя по всей Эстонии начали забастовку, она может затянуться на пару недель

Помимо повышения заработной платы с начала года, Союз работников образования (EHL) считает крайне важным начать переговоры о заключении коллективного договора, чтобы исключить в последующие годы возникновение подобной ситуации, требующей остановкой работы отстаивания своих прав. Кроме того, в дальнейших обсуждениях с Министерством образования и науки EHL хочет сосредоточить внимание на сопоставлении зарплат воспитателей детских садов с зарплатами учителей общеобразовательных учреждений.