Блог ⟩ В Эстонии начинается бессрочная забастовка учителей

В понедельник, 22 января, в Эстонии начинается бессрочная забастовка работников образования, поскольку правительство до сих пор не выполнило данные ранее обещания относительно повышения зарплат. Следите за ходом событий в нашем блоге.
Учителям как до, так и сразу после выборов было совершенно конкретно обещано повышение зарплаты, а нынешняя неясная ситуация не оказывает положительного влияния на мотивацию и удовлетворенность работой и не дает никакой уверенности на будущее, считают учителя.
Забастовка охватывает как базовые, так и общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения. В забастовке могут принять участие все работники образовательных учреждений.
Помимо повышения заработной платы с начала года, Союз работников образования (EHL) считает крайне важным начать переговоры о заключении коллективного договора, чтобы исключить в последующие годы возникновение подобной ситуации, требующей остановкой работы отстаивания своих прав. Кроме того, в дальнейших обсуждениях с Министерством образования и науки EHL хочет сосредоточить внимание на сопоставлении зарплат воспитателей детских садов с зарплатами учителей общеобразовательных учреждений.