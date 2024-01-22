Финский гонщик о латвийской больнице: я будто попал в Советский Союз

Талвитие участвовал в соревнованиях в Риге в сентябре и попал в аварию. В результате он на скорости 150 км/ч врезался в ограждение трассы. Мужчину доставили в реанимацию рижской больницы, где у него диагностировали внутреннее кровотечение нескольких органов и перелом.

Хотя травмы оказались не опасными для жизни, гонщик некоторое время переживал, что не сможет ходить, хотя его позвоночник не был поврежден.

Когда более или менее оправившийся Талвитие почувствовал себя лучше, как оказалось, в рижской больнице его подстерегал еще один сюрприз. Во-первых, в больничной палате он оказался практически наедине сам с собой, поскольку возник языковой барьер с медперсоналом.

«Там почти никто не говорил по-английски. Возможно, Латвия одна из худших стран, где можно оказаться в больнице. Общая атмосфера напоминала Советский Союз», - рассказал гонщик в интервью Italehti.

Когда спортсмена из интенсива перевели в обычную палату, атмосфера стала еще более напряженной. Талвитие оказался в общей палате площадью 10 квадратных метров, в которой находилось 4-5 человек, и у всех были серьезнейшие заболевания.

«В тое мгновения, когда с людей снимали медицинское оборудование, накрывали простыней и увозили, я думал, не окажусь ли следующим. Я все понимаю, но поскольку находился с ними в одной палате, возникло жуткое ощущение», - сказал финн.