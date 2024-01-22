Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу снова высказался в адрес Украины. В интервью государственному телеканалу RTVS он заявил, что Украина не является независимым и суверенным государством, а находится под полным влиянием и контролем США. Он также добавил, что готов наложить вето на вступление Украины в НАТО, так как это приведет к третьей мировой войне. Кроме того, он повторил свое обещание, что Украина не получит оружие из военных запасов Словакии.

Когда в сентябре прошлого года левопопулистская партия Smer Фицо победила на выборах в Словакии, многие говорили о том, что у Венгрии во главе с Виктором Орбаном теперь появится союзник в ЕС и НАТО. Другие наблюдатели отмечали, что во время своего предыдущего правления Фицо говорил резкие вещи, но обычно вел себя довольно прагматично. Пока, по крайней мере, ничего не изменилось.

Фицо обещал прекратить военную помощь Украине еще во время своей предвыборной кампании. Украине, конечно, нужна любая поддержка, но тот факт, что Словакия больше не поставляет оружие, вряд ли существенно повлияет на ход войны. В любом случае, в ходе состоявшегося в декабре в Совете ЕС обсуждения Венгрия была единственным противником пакета помощи Украине.