Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу снова высказался в адрес Украины. В интервью государственному телеканалу RTVS он заявил, что Украина не является независимым и суверенным государством, а находится под полным влиянием и контролем США. Он также добавил, что готов наложить вето на вступление Украины в НАТО, так как это приведет к третьей мировой войне. Кроме того, он повторил свое обещание, что Украина не получит оружие из военных запасов Словакии.
Когда в сентябре прошлого года левопопулистская партия Smer Фицо победила на выборах в Словакии, многие говорили о том, что у Венгрии во главе с Виктором Орбаном теперь появится союзник в ЕС и НАТО. Другие наблюдатели отмечали, что во время своего предыдущего правления Фицо говорил резкие вещи, но обычно вел себя довольно прагматично. Пока, по крайней мере, ничего не изменилось.
Фицо обещал прекратить военную помощь Украине еще во время своей предвыборной кампании. Украине, конечно, нужна любая поддержка, но тот факт, что Словакия больше не поставляет оружие, вряд ли существенно повлияет на ход войны. В любом случае, в ходе состоявшегося в декабре в Совете ЕС обсуждения Венгрия была единственным противником пакета помощи Украине.
Однако обещание Фицо наложить вето на вступление Украины в НАТО теперь фактически пустой звук. Как бы нам ни хотелось, чтобы Украину приняли в НАТО, среди других членов альянса нет единого мнения на этот счет. Фицо может давать всевозможные обещания по этому поводу, в ближайшем будущем ему не нужно будет предпринимать никаких реальных шагов. Вполне вероятно, что так будет продолжаться, по крайней мере, до окончания войны в Украине. Но конца войны при нынешнем положении вещей пока не предвидится.
Факт в том, что санкции ЕС мало помогают в оказании давления на главу государства, который имеет сильную поддержку народа на родине и право вето в отношении бюджета ЕС.
Поэтому, когда речь заходит о помощи Украине, нам по-прежнему приходится беспокоиться в основном об Орбане. Даже в пначале прошлой недели звучали оптимистичные комментарии о том, что Венгрия приближается к компромиссу.
Однако в четверг Орбан написал в социальной сети X (бывший Twitter - прим. ред.), что обсуждение четырехлетнего пакета помощи Украине в ЕС не следует проводить до европарламентских выборов в июне. Он утверждал, что если Украине хотят помогать, то делать это можно ежегодно, а не из бюджета ЕС.
Хотя факт просто в том, что санкции ЕС мало помогают в оказании давления на главу государства, который имеет сильную поддержку народа на родине и право вето в отношении бюджета ЕС. Звучащие с нескольких сторон предложения лишить Венгрию права голоса в ЕС - это скользкая дорожка, как и отказ от требования единогласия во внешней и оборонной политике ЕС. Эти меры следует избегать, если есть другие пути.
И действительно, есть другие пути. Несогласие с Орбаном не означает, что Украина останется без помощи стран ЕС. Вероятно, в таком случае придется организовать фонд помощи Украине, который не будет частью бюджета ЕС, но в который будут вносить взносы другие страны-члены, кроме Венгрии. Для бюджетов стран-членов это не имеет большого значения, так как доля Венгрии в экономике ЕС довольно мала.