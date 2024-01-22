Таллинн объявит новый тендер на строительство олимпийского бассейна

Таллиннская городская управа в январе объявит новый конкурс госпоставки на строительство бассейна, соответствующего олимпийским стандартам, сообщает Rus.ERR. Конкурс проводится после повторно в связи с тем, что фирма, выигравшая аналогичный тендер в 2019 году, в конце лета прошлого года отказалась от реализации проекта из-за роста цен на строительство.
Вице-мэр Таллинна Тийт Терик пояснил ERR, что по условиям договора с Tondiraba Ujula OÜ, первоначальная стоимость комплекса составляла 30 млн евро, а со временем она выросла до 50 млн евро.
Сейчас мэрия исходит из того, что комплекс обойдется в 50-60 млн евро, а вместе с налогом с оборота - примерно в 70 млн евро.
Таллинн пообещал выделить на проект из столичного бюджета до 20 млн евро, и рассчитывает, что остальные средства поступят от частного партнера и государства.