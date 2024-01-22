Таллинн объявит новый тендер на строительство олимпийского бассейна

Таллиннская городская управа в январе объявит новый конкурс госпоставки на строительство бассейна, соответствующего олимпийским стандартам, сообщает Rus.ERR. Конкурс проводится после повторно в связи с тем, что фирма, выигравшая аналогичный тендер в 2019 году, в конце лета прошлого года отказалась от реализации проекта из-за роста цен на строительство.