С понедельника становится платным проезд на нескольких уездных автобусных линиях

На уездных линиях общественного транспорта в Пыльвамаа и Вырумаа билет станет платным с 1 апреля в связи с приходом нового перевозчика. Проезд на уездных линиях автобусов, где он был платным, останется платным.

Разовый билет стоит 1,50 евро при использовании электронного билета, то есть проездного или Ühiskaart, загруженного заранее. При покупке у водителя автобуса цена того же билета составляет 2 евро. Билет у водителя автобуса везде можно купить за наличные, а кое-где и банковской картой. Цена месячного билета или 30-дневного билета составляет 25 евро.

«Купить билеты и перевести деньги на проездной можно в онлайн-среде pilet.ee. Там же размещена информация, в каких точках продажи можно купить билеты. Например, билеты можно купить и персонализировать на стойке информации магазинов Selver. Билеты также можно купить у водителя автобуса и у других распространителей», – пояснил руководитель отдела общественного транспорта Министерства по делам регионов и сельского хозяйства Андрес Руубас.

На уездных автобусных линиях по-прежнему могут бесплатно ездить пассажиры в возрасте до 19 и 63 лет и старше, люди с ограниченными возможностями и люди с частичной трудоспособностью или нетрудоспособные.

Для получения скидки на проезд проездной билет должен быть персонализирован, а при необходимости на ем должен быть указан вид скидки, пассажиру следует также иметь при входе в автобус документ, удостоверяющий право на бесплатный проезд.