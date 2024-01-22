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Директор Кохилаской гимназии Марко Кальювеэр: труд учителей заслуживает большего признания

BNS
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Марко Кальювеэр.
Марко Кальювеэр. Фото: Pm

Директор Кохилаcкой гимназии Марко Кальювеэр заявил в понедельник в утренней программе Telehommik на телеканале Kanal 2, что почти все учителя и опорные специалисты в его гимназии бастуют.

«Хотя это бессрочная забастовка, на данный момент решено, что забастовка продлится до пятницы. Я говорил об этом с лидером забастовки. Некоторые учителя заявили, что будут бастовать три дня, но целом забастовка все равно продлится до пятницы», - пояснил Кальювеэр.

Кальювер добавил, что забастовка не является школьными каникулами, хотя гимназия закрыта.

«Ученикам даны задания, ведется электронное обучение. Если ученик все-таки придет в школу, мы, конечно, его встретим и накормим», - сказал Кальювеэр.

По его словам, родители тоже с пониманием отнеслись к забастовке.

«Я полностью поддерживаю забастовку. Мы, учителя, должны твердо стоять на своем. Нам нужно больше ценить учителей в эстонском обществе», - констатировал Марко Кальювеэр.

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