Вольтри: поступает все больше сигналов, что придется бастовать дольше

Несмотря на то, что многие школы уже сообщили родителям, что забастовка продлится пять дней, по словам Вольтри, поступает все больше сигналов, что бастовать придется дольше, передает ERR .

«Что несколько недель обязательно нужно бастовать. Будет ли зачислена зарплата учителям за это время, зависит от соглашения, которое будет достигнуто после забастовки. Учителям и руководству школ следовало бы договориться, что незавершенная во время забастовки учебная работа будет восполнена позже, и если учитель будет выполнять дополнительную работу, то ему будет выплачено за нее вознаграждение», - сказал Вольтри, добавив, что Партия реформ не хочет признавать масштабы проблемы и еще попытается поставить учителей на место.