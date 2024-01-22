Прямая трансляция ⟩ Пикет на Тоомпеа: учителя требуют повышения зарплаты

Сегодня, 22 января, с 10 до 11 часов Союз работников образования Эстонии в сотрудничестве с профсоюзами работников образования Таллинна и Харьюмаа проведут демонстрацию перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа в Таллинне. Postimees будет вести прямую трансляцию с пикета.
В понедельник началась общегосударственная забастовка, в ходе которой учителя, работники школ, работники детских садов и профессионально-технических училищ требуют повышения минимальной зарплаты и улучшения условий труда.
По информации на утро понедельника, в забастовке участвуют 330 школ, 9471 учитель, а вместе с теми, кто поддерживает забастовку, число бастующих достигает более 18 000 человек.