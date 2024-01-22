Пн, 22.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Заманчивое предложение властей не переубедило решившихся бастовать учителей

Марко Суурмяги
Copy
Учебный класс в школе Кальмету в Вильяндимаа.
Учебный класс в школе Кальмету в Вильяндимаа. Фото: Marko Saarm

По словам Ирмы Вяре, заместителя волостного старейшины Вильянди, 80-90% учителей в их волости бастуют, и только нескольким учителям выплачивается половина зарплаты, обещанной волости. Вяре подтвердила, что предложение руководства волости было сделано не для того, чтобы прекратить забастовку, а для того, чтобы обеспечить наличие преподавательского состава в школах.

«У нас было много перебоев с электричеством, когда дети не могли попасть в школу или ясли. У родителей заканчиваются ресурсы, и нам нужно подумать о том, чтобы у детей было безопасное место для проживания», - сказал Вяре, имея в виду серьезные проблемы в конце прошлого года.

Заместитель волостного старейшины не смог точно сказать, сколько учителей принимает участие в забастовке и сколько из них пришли на работу в 8.40 утра. Насколько ему известно, к забастовке присоединилось не менее 80 процентов учителей волости.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх