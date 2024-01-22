Заманчивое предложение властей не переубедило решившихся бастовать учителей

«У нас было много перебоев с электричеством, когда дети не могли попасть в школу или ясли. У родителей заканчиваются ресурсы, и нам нужно подумать о том, чтобы у детей было безопасное место для проживания», - сказал Вяре, имея в виду серьезные проблемы в конце прошлого года.