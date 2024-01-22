Заманчивое предложение властей не переубедило решившихся бастовать учителей

По словам Ирмы Вяре, заместителя волостного старейшины Вильянди, 80-90% учителей в их волости бастуют, и только нескольким учителям выплачивается половина зарплаты, обещанной волости. Вяре подтвердила, что предложение руководства волости было сделано не для того, чтобы прекратить забастовку, а для того, чтобы обеспечить наличие преподавательского состава в школах.
«У нас было много перебоев с электричеством, когда дети не могли попасть в школу или ясли. У родителей заканчиваются ресурсы, и нам нужно подумать о том, чтобы у детей было безопасное место для проживания», - сказал Вяре, имея в виду серьезные проблемы в конце прошлого года.