Угроза войны ⟩ Глава Сил обороны Норвегии: «Наше время истекает»

У Норвегии есть всего несколько лет, чтобы обезопасить себя в военном отношении от российской угрозы, заявил позавчера в интервью норвежскому информационному агентству NTB командующий Силами обороны Норвегии Кристофферсен.

«Это окно открыто, возможно, на год, два или три, и за это время мы должны еще больше инвестировать в стойкость нашей обороны, - сказал Кристофферсен. - Наше время истекает».

Кристофферсен придерживался мнения, что и через три года и после окончания войны в Украине нужно сохранять боеготовность на неопределенное время, поскольку Россия непредсказуема.

На встрече командующих НАТО в Брюсселе на прошлой неделе Кристофферсен говорил о выстроенной в России военной экономике, когда производится огромное количество дополнительных запасов вооружений, передает Helsingin Sanomat.

«Они также сотрудничали с такими странами, как Иран и Северная Корея, а это означает, что российские вооруженные силы стали даже в прошлом году сильнее, чем мы ожидали», - пояснил Кристофферсен.

54-летний Кристофферсен возглавляет Силы обороны Норвегии с августа 2020 года.