Угроза войны ⟩ Глава Сил обороны Норвегии: «Наше время истекает»

Глава Сил обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен предупредил об исходящей со стороны России угрозе войны и призвал Норвегию подготовиться к ней как можно скорее.
У Норвегии есть всего несколько лет, чтобы обезопасить себя в военном отношении от российской угрозы, заявил позавчера в интервью норвежскому информационному агентству NTB командующий Силами обороны Норвегии Кристофферсен.
«Это окно открыто, возможно, на год, два или три, и за это время мы должны еще больше инвестировать в стойкость нашей обороны, - сказал Кристофферсен. - Наше время истекает».
Кристофферсен придерживался мнения, что и через три года и после окончания войны в Украине нужно сохранять боеготовность на неопределенное время, поскольку Россия непредсказуема.
На встрече командующих НАТО в Брюсселе на прошлой неделе Кристофферсен говорил о выстроенной в России военной экономике, когда производится огромное количество дополнительных запасов вооружений, передает Helsingin Sanomat.
«Они также сотрудничали с такими странами, как Иран и Северная Корея, а это означает, что российские вооруженные силы стали даже в прошлом году сильнее, чем мы ожидали», - пояснил Кристофферсен.
54-летний Кристофферсен возглавляет Силы обороны Норвегии с августа 2020 года.
Congrats to General Eirik Kristoffersen, Chief of the @NorwegianArmy , who today was appointed the next Norwegian Chief of Defence. I know him as a highly competent and modern officer, with loads of integrity and a heart for his soldiers. He is definitely a CHOD for our time!! pic.twitter.com/Nkq3Wx9LIo— Øystein Bø (@oeysteinboe) May 12, 2020
В Швеции глава Сил обороны Микаэль Бюден и ведущие политики также предупредили население о возможном распространении войны на территорию Швеции, сообщает Helsingin Sanomat.
«Мы говорим об одном и том же, я и Бюден, - сказал NTB Кристофферсен. -Ситуация с безопасностью в мире серьезная».
В прошлом году Финляндия, Швеция и Норвегия организовали совместные учения по защите восточной границы НАТО.
The first Norwegian winter exercise with the new NATO members Finland and Sweden will focus on the Alta area. People in the area will notice major military activity in March 2024, according to the Chief of Defense, General Eirik Kristoffersen.https://t.co/T9dnSzzbaI— The Lost Comms 🇳🇴 (@thelostcomms) October 8, 2023