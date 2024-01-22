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Угроза войны ⟩ Глава Сил обороны Норвегии: «Наше время истекает»

rus.postimees.ee
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Организованные под эгидой НАТО военные учения Норвегии и США, целью которых является усиление защиты Арктики, 21 марта 2022 года.
Организованные под эгидой НАТО военные учения Норвегии и США, целью которых является усиление защиты Арктики, 21 марта 2022 года. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

Глава Сил обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен предупредил об исходящей со стороны России угрозе войны и призвал Норвегию подготовиться к ней как можно скорее.

У Норвегии есть всего несколько лет, чтобы обезопасить себя в военном отношении от российской угрозы, заявил позавчера в интервью норвежскому информационному агентству NTB командующий Силами обороны Норвегии Кристофферсен.

«Это окно открыто, возможно, на год, два или три, и за это время мы должны еще больше инвестировать в стойкость нашей обороны, - сказал Кристофферсен. - Наше время истекает».

Кристофферсен придерживался мнения, что и через три года и после окончания войны в Украине нужно сохранять боеготовность на неопределенное время, поскольку Россия непредсказуема.

На встрече командующих НАТО в Брюсселе на прошлой неделе Кристофферсен говорил о выстроенной в России военной экономике, когда производится огромное количество дополнительных запасов вооружений, передает Helsingin Sanomat.

«Они также сотрудничали с такими странами, как Иран и Северная Корея, а это означает, что российские вооруженные силы стали даже в прошлом году сильнее, чем мы ожидали», - пояснил Кристофферсен.

54-летний Кристофферсен возглавляет Силы обороны Норвегии с августа 2020 года.

В Швеции глава Сил обороны Микаэль Бюден и ведущие политики также предупредили население о возможном распространении войны на территорию Швеции, сообщает Helsingin Sanomat.

«Мы говорим об одном и том же, я и Бюден, - сказал NTB Кристофферсен. -Ситуация с безопасностью в мире серьезная».

В прошлом году Финляндия, Швеция и Норвегия организовали совместные учения по защите восточной границы НАТО.

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