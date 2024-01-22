Студенты: зарплата школьных учителей не должна повышаться за счет бюджета высшего образования

Дыру в бюджете, связанную с повышением зарплаты учителей, нельзя закрывать за счет недофинансирования высшего образования, заявила руководитель Эстонского союза студенческих самоуправлений (EÜL) Катарийна Ярве.
EÜL солидарен с Эстонским профсоюзом работников образования (EHL) и желает всем бастующим учителям сил. «Это важный шаг, который не только защищает права учителей, но и напрямую влияет на всю систему образования Эстонии. Кроме того, важно, чтобы учителя, принявшие решение не бастовать, могли продолжать свою обычную работу, а ученики сохранили возможность посещать школу во время забастовки», - подчеркивают студенты.
«Качественное, доступное и стабильно финансируемое образование имеет стратегическое значение для благосостояния эстонского народа и устойчивости общества», - говорится в соглашении об образовании в Эстонии, который, помимо EÜL, EHL, Союза ученических представительств Эстонии и Эстонской молодежной научной академии подписали и две политические партии: Социал-демократическая партия и Партия зеленых.
В соглашении об образовании акцент делается на слове «образование», под которым понимается вся система образования. «Таким образом, риторика о том, что деньги, необходимые для расстановки приоритетов образования, должны быть найдены в самой сфере образования, представляет собой прямую угрозу будущему Эстонии. Пришло время, когда у политиков наконец-то появилась возможность показать решениями, что действия соответствуют тому, что подчеркнуто в их словах: если образование является приоритетом, то нужно изыскивать дополнительные деньги на это направление, а не прикрывать одно недофинансируемое направление в сфере образования за счет другого», - отмечают студенты.
Катарийна Ярве подчеркивает, что учителя - это основа будущего Эстонии. «Без них мы бы лишились не только знаний, но и, например, будущих менеджеров, врачей и ученых. Точно так же без учителей у нас не было бы политиков, которые сегодня принимают решения».
EÜL хочет убедить правительство, что необходимо прийти к соглашению с работниками образования, которое приведет к стабильному финансированию зарплат учителей, но не будет при этом забирать деньги из другой недостаточно финансируемой области образования. «Мы понимаем, что по каждой статье финансирования необходимы доходы для покрытия расходов, и это касается не только государственного бюджета, но и высшего образования. Поэтому крайне важно, чтобы рост планового финансирования в высшем образовании также сохранялся», - говорится в обращении EÜL.
Студенчество также обращает внимание на то, что ситуация у преподавателей вузов тоже тяжелая и что заработная плата системы работников высшего образования также должна соответствовать изменениям средней зарплаты в Эстонии.
Помимо EÜL, к обращению присоединились студенческие предствительства Тартуского университета, Таллиннского технического университета и высшей художественной школы Pallas.