Студенты: зарплата школьных учителей не должна повышаться за счет бюджета высшего образования

EÜL солидарен с Эстонским профсоюзом работников образования (EHL) и желает всем бастующим учителям сил. «Это важный шаг, который не только защищает права учителей, но и напрямую влияет на всю систему образования Эстонии. Кроме того, важно, чтобы учителя, принявшие решение не бастовать, могли продолжать свою обычную работу, а ученики сохранили возможность посещать школу во время забастовки», - подчеркивают студенты.

«Качественное, доступное и стабильно финансируемое образование имеет стратегическое значение для благосостояния эстонского народа и устойчивости общества», - говорится в соглашении об образовании в Эстонии, который, помимо EÜL, EHL, Союза ученических представительств Эстонии и Эстонской молодежной научной академии подписали и две политические партии: Социал-демократическая партия и Партия зеленых.

В соглашении об образовании акцент делается на слове «образование», под которым понимается вся система образования. «Таким образом, риторика о том, что деньги, необходимые для расстановки приоритетов образования, должны быть найдены в самой сфере образования, представляет собой прямую угрозу будущему Эстонии. Пришло время, когда у политиков наконец-то появилась возможность показать решениями, что действия соответствуют тому, что подчеркнуто в их словах: если образование является приоритетом, то нужно изыскивать дополнительные деньги на это направление, а не прикрывать одно недофинансируемое направление в сфере образования за счет другого», - отмечают студенты.