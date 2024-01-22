Вольтри: число бастующих превысит 20 000

На данный момент известно, что в забастовке принимают участие 330 школ и 9471 учитель, а вместе с теми, кто участвует в забастовке поддержки, число бастующих превышает 18 000.

«К пятнице еще не все сообщили нам о своем участии в забастовке. Забастовка детских садов, учреждений профессионального образования и школ по интересам начнется только в среду. Судя по всему, численность бастующих превысит 20 000», - сказал Вольтри.

«Так что же происходит? Происходит то, что работа остановлена. Те, кто бастует, не должны выходить на свои рабочие места. Это большая часть учебных заведений и большинство работающих в них. Большинство учреждений примкнули к забастовке», - отметил Вольтри.

По его словам, в забастовке поддержки участвуют учебные заведения, которые фактически уже имеют свой коллективный договор или внутренний договор, и в их договоре указано обязательство по трудовому миру. И поэтому они могут участвовать только в забастовке поддержки, а не в бессрочной забастовке», - пояснил Вольтри.

«Тот факт, что некоторые дети сегодня ходят в школу, а некоторые не ходят - тут Министерство образования усердно поработало, чтобы создать путаницу, - сказал Вольтри. - Министерство заявило, что дети имеют право на образование, но школьные стены сами по себе никакого образования не дают, для этого по-прежнему нужны учителя. Поэтому возникла путаница, но я надеюсь, что учреждения все же смогли достаточно информировать родителей, что в том или ином учреждении делается или не делается».

Вольтри подчеркнул, что с оптимизмом оценивает влияние забастовки: «Мы надеемся, что правительство не хочет наносить ущерб эстонскому образованию в течение длительного времени и приложит усилия, чтобы учителя могли реализовать лучшую профессию в мире, а не должны были бы прерывать свою работу».