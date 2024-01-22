Тяжелые погодные условия ⟩ Автомобили застревают на дорогах: в двух уездах уже введен особый режим обслуживания

Сильный ветер и метель в понедельник утром затруднили движение на второстепенных дорогах. По всей Эстонии поступают сообщения со второстепенных дорог о застрявших на дорогах из-за сугробов автомобилях.

Начавшиеся с запада снег и мокрый снег в течение дня распространится по материковым уездам. Температура воздуха повысится до плюсовых значений, но поскольку температура у дорожного покрытия останется минусовой, велик риск гололедицы. Может также пойти ледяной дождь, который вызовет неожиданную гололедицу на всех трассах.

Ветер южный и юго-западный, днем продолжит усиливаться юго-восточный ветер, порывами до 20 м/с, на островах и побережье порывами до 26 м/с.

О непроезжих дорогах просят сообщать по государственному справочному телефону 1247.

Департамент транспорта просит участников дорожного движения быть особенно бдительными там, где идут осадки, существенно снижать скорость движения, соблюдать большую дистанцию, чем обычно. Каждый участник дорожного движения должен учитывать, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для поездки в ветреную погоду, в сильные снегопады и в период гололедицы.