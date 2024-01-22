Вырклаэв объясняет, кого освободят от автоналога

«Налог на автотранспортные средства затрагивает большую часть общества, и необходимо было найти решения, которые бы поддерживали экологические цели, а также приносили больше денег в государственный бюджет», - отметил министр финансов.

Воздействие транспортного средства на окружающую среду учитывается по его выбросам и весу.

Однако, поскольку доходы и возможности людей разные, важную роль играет и возрастная составляющая транспортного средства, что помогает частным лицам снизить сумму налога.

Регистрационный сбор уже снижен для транспортных средств, возраст которых составляет не менее одного года, годовой налог начинает снижаться для транспортных средств старше пяти лет.

В налоге на автотранспортные средства есть три исключения: во-первых, не облагаются налогом транспортные средства экстренных служб.

«Обеспечение жизненно важных услуг и безопасности является для нас приоритетом, и поэтому они освобождены от налога», - пояснил министр финансов.

Во-вторых, от налога освобождаются автомобили, специально переоборудованные для перевозки людей с ограниченными возможностями или используемые ими.

В-третьих, освобождаются от налога транспортные средства консульских учреждений и представителей международных организаций и тому подобное, освобождение которых от налога вытекает из иностранных соглашений.

Министр не считает разумным решением предоставление налоговой льготы, исходя из количества детей в семье.

Кроме того, правительство не смогло разработать налог исключительно на основе воздействия на окружающую среду.

«Это увеличило бы налоговую нагрузку на большинство транспортных средств до очень высокого уровня», - добавил Вырклаев.

На прошлой неделе правительство одобрило законопроект о налоге на автотранспортные средства и направило его на обсуждение в Рийгикогу.

Целью налога на автотранспортные средства является сокращение использования автомобилей в городах, повышение экономической мобильности и стимулирование приобретения более экологичных транспортных средств.