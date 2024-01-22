ПРОВАЛ ⟩ Партия «Отечество» изобразила на своей открытке советскую депортацию?

В 2023 году рождественская открытка от «Отечества» появилась во многих почтовых ящиках. Красочная и странная одновременно. Надпись на открытке с гордостью гласит: «С Рождеством и Новым годом!», есть уточнение «Вот как искусственный интеллект видит рождественский пейзаж Эстонии». Но действительно ли искусственный интеллект показывает нам рождественскую пору? Во время депортации в марте 1949 года погода также была необычайно снежной.

В этом случае искусственный интеллект выполняет чье-то задание, и мы не знаем, каково содержание поставленной задачи, но то, что вышло, даже не смешно, а ужасно грустно. Урмас Рейнсалу, Карл Сандер Касе и Вильяр Воог поставили свои подписи на октрытке, которая дошла и до радио Kuku. Интересно, хоть кто-то присмотрелся к этому образу, созданному искусственным интеллектом, и задумался о его возможной интерпретации?