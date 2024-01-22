ПРОВАЛ ⟩ Партия «Отечество» изобразила на своей открытке советскую депортацию?

Какой-то член «Отечества» из лучших побуждений приказал искусственному интеллекту нарисовать рождественскую открытку. Однако получилась весьма душераздирающая история о зимней депортации, весьма далекая от эстонского рождественского пейзажа. Партия, по сути, выстрелила себе в ногу, развлекаясь с искусственным разумом.
В 2023 году рождественская открытка от «Отечества» появилась во многих почтовых ящиках. Красочная и странная одновременно. Надпись на открытке с гордостью гласит: «С Рождеством и Новым годом!», есть уточнение «Вот как искусственный интеллект видит рождественский пейзаж Эстонии». Но действительно ли искусственный интеллект показывает нам рождественскую пору? Во время депортации в марте 1949 года погода также была необычайно снежной.