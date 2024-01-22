Союз врачей поддержал забастовку учителей

«Если вы каждый день стоите перед классом и даете ученикам знания на всю жизнь, это не особо замечают. Хорошие вещи замечаются только тогда, когда их уже нет. Мы надеемся, что начинающаяся сегодня забастовка педагогов поможет сделать так, что в будущем ни одного учебного дня не будет пропущено из-за нехватки в школе учителей», - отмечает Союз врачей Эстонии.

«Никто не хочет бастовать, но иногда это необходимо ради правильной цели. Вы выступаете за устойчивое образование и ваши требования оправданны. Союз врачей прошел этот путь, в области здравоохранения коллективный договор придает уверенность врачам и медсестрам и обеспечивает спокойствие на работе. Это, безусловно, необходимо и учителям. Общество врачей поддерживает учителей», - добавил союз.

Союз врачей подчеркивает, что самым важным капиталом является человеческий капитал. «Инвестиции в образование и здравоохранение имеют долгосрочную высокую отдачу как внутри страны, так и с учетом международной конкурентоспособности и обороноспособности страны. В обоих этих отношениях мы находимся ниже среднего уровня развитых стран», - подтверждает союз врачей.

Союз врачей считает, что учителя приложили достаточно усилий и проявили готовность к компромиссу. «Теперь мы ожидаем того же от правительства Эстонии и местных самоуправлений. Мы желаем вам сил и мужества в борьбе за хорошее образование для нашего молодого поколения», - написал союз в заявлении поддержки учителей.